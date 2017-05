Pagpamaligya og butane batukan

ANG kagamhanan sa dakba­yan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova nagkahiusa sa ilang panawagan nga hingusgan ang kampanya batok sa illegal nga pagpamaligyag refilled butane canister nga usa sa hinungdan sa sunog. Sa labing uwahing hitabo sa Sityo Bliss, Barangay Ibabao, Cordova nagsilbing ika­duhang sunog nga miigo sa lungsod human niadtong pagkaugdaw sa dul-an 40 ka mga balay sa Barangay Catarman 1 niadtong Miyerkules. Sumala pa ni F01 Jade Anthony Miral sa Cordova Fire Department nga ang gibiyaan nga gilung-ag gamit ang refilled butane ang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga balay sa Sityo Bliss niadtong Huwebes sa 5:28 sa hapon. Nasayran nga nagsugod ang kayo sa balay ni Joel Camaso sa diin adunay giluto alang sa panihapon ug igo lang gipabantayan ang giluto sa usa sa mga anak niini. Si Cordova Mayor Mary Therese Sitoy-Cho nipahinumdum sa iyang mga konstituente sa ordinansa kalabot sa pagpamaligya og refilled butane canister ug di siya magpanuko sa pagpadakop sa mga hingtungdan si bisan kinsa pay iyang maligsan. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga iyang gimanduan ang kapulisan ilabi na ang mga barangay kapitan sa pagsikop niadtong dealers og butane canisters ilabi na nga ang siyudad naigo sa tulo ka mga sunog sud ning buwan sa Mayo. Duha sa tulo ka mga insidente ang milamoy og 55 ka balay sa Sityo Sudtunggan, Basak ug laing 16 sa Purok Kapayas, Canjulao diin adunay duha ka tawo ang nakalas. Sa inisyal nga report sa city fire district nga butane maoy hinungdan sa pag-ulbo sa kayo sa Barangay Canjulao apan tag-iya sa balay diin nagsugod ang sunog mihimakak sa alegasyon taliwala sa buto-buto nga nadungog sa mga silingan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

