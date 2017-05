Tomas nakigtagbo sa mga topnotcher sa bar exam

NAKIGTAGBO si Cebu City Mayor Tomas Osmeña ug ubang opisyal sa dakbayan sa mga topnotcher sa labing uwahi nga Bar Examination nga mga tinun-an sa University of San Carlos pinaagi sa usa ka paniudto kagahapong adlaw. Gitanyagan usab kini sa mayor nga motrabaho sa Cebu City Government. Atol sa pag-abot sa mga topnotcher silang Osmeña, mga konsehal nga sakop sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK) ug nila ni South District Kong. Rodrigo “Bebot” Abellanosa ug North District Kong. Raul Del Mar aron ipaabot ang ilang pahalipay. Human niini nakig-istorya da­yon ang Mayor nila ni Karen Mae Calam nga maoy top 1, Anne Margaret Momongan nga 7th placer ug ni Jefferson Go­mez nga naa sa ikawalong pwesto. Gibutyag ni Osmeña nga gipadayag niya ang iyang interest nga kuhaon ang serbisyo sa mga nahisgustan aron motrabaho sa City Hall uban sa mga laing tulo nga mi-top nga tinun-an sa Silliman University diin i-train sila ubos sa Mayor’s Management Team (MMT) aron ma-expose sila sa management issues ug motrabaho sila isip usa ka team. Ang mayor miingon nga wa pa siyay tubag nga nadawat sa nila Calam, Momongan ug Gomez hinuon wa siya nagdali. Nasayran usab nga kon makadesisyon ang tulo nga motrabaho sa City Hall, ang siyudad mohatag og P50,000 isip signing bonus. Subay niini, sila si Calam, Momongan ug Gomez miingon nga interesado sila sa tanyag sa Mayor ilabi na nga bag-o usab kini nila hinungdan nga bukas sila sa posibilidad nga motrabaho sa Cebu City Hall.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.