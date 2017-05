1 patay sa buy-bust; P.5 M shabu nakuha gikan sa HS student

USA ka tinun-an sa high school ang nakuhaan og mobalor og P500,000 sa Barangay Mambaling, dak­bayan sa Sug­bo ug nota­dong drug pusher ang pa­tay sa lungsod sa Moalboal atol sa ope­rasyon sa awto­ridad. Patay si Danilo Pino Delfino, 38, aduna'y kapuyo, kinsa re­sidente sa Sitio Upper Banilad, Barangay Tomonoy, Moalboal human kini nakigpinusilay sa kapulisan atol sa buy bust o­peration sa Sitio Pange, sa susamang barangay. Nasakmit usab ang nagkadaiyang armas ug shabu nga kapin og P350,000. Nakaipsot ang subject sa operasyon nga si Rey Tal­ledo Lacanilao human nakabantay nga ang iyang ka-negosasyon usa diay ka pulis. Matod ni PCI Jose Rovic Allosada Villarin, hepe sa Moalboal Police nga usa sa gipaniguro nila mao ang siguridad sa iyang ginsakopan nga pulis. Gipangita pa nila ang kaubanan ni Delfino diin nasayran sa ilang pakisusi nga dunay mga pat-ak sa dugo, timailhan nga dunay pipila sa nakaipsot nga samdan. Moabot og 30.04 gramos nga shabu diin mobalor kini og P354,472 ang nasakmit atol sa operasyon. Nasakmit usab ang duha ka kalibre sa .38 nga armas ug mga bala niini, usa ka 9mm nga pistol nga aduna'y magasin ug bala, 17 ka mga buhi nga bala sa .45, nagkadaiyang cellular phones ug paraphernalia's. Samtang, tinun-an sa 3rd Year High School, nakuhaag tunga sa milyon ka pesos nga shabu human nadakpan sa buy-bust operation sa miaging buntag sa Sitio Manga, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbu. Si John Axyl Camilo, 20, 3rd year high sa Alternative Learning School (ALS) nagpuyo sa nahisgutang lugar gipusasan sa mga sakop sa Philippine Drugs Enforcement Agency (PDEA-7). Si Camilo nakuhaag 4 ka putos sa shabu nga mitimbang sa 150 gramos nga balor sa P500 mil sa DDB-value. Si Camilo, duha ka simanang gi-monitor sa mga ahente sa PDEA-7 dihan gi-buy-bust gipalita’g usa ka dakong bulto sa shabu mobalor sa P40 mil gamit ang boodle money.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

