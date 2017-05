3 kilos shabu sakmit

Giposasan. Si Teofilo Tampus, 47, nasikop uban sa iyang 3 ka kilo nga shabu sa Barangay Nahawan, lungsod sa Clarin, Bohol kagahapon sa hapon human ang kapulisan nakadawat og tips gikan sa concerned citizen. Nasayran nga ang lungsod padayon nga alerto tungod sa miaging engkwentro ug posible presensiya pa sa mga sakop sa Abu Sayyaf. (Alan Tangcawan)

HUMAN sa engkwentro tali sa mga sakop sa teroristang Abu Sayyaf ug tropa sa ka­gamhanan, laing dakong balita ang nibuto sa lungsod sa Clarin, Bohol bahin sa pagsakmit sa P18 mil­yunes nga shabu kagahapon sa hapon. Usa ka kanhi drug surrenderee nga si Teofilo Tampus, 47, nagpuyo sa barangay Nahawan, Clarin nakuhaan og tulo ka kilo nga shabu atol sa buy-bust operation, pasado ala una sa hapon. Si Police Inspector Fernando Peroramas, hepe sa Clarin Police Station, nitug-an sa Superba­lita Cebu nga nakadawat sila og tips gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay drugas naabot sa pinuy-anan ni Tampus kagahapon sa buntag. Gipadayag ni Peroramas ilang nahukman nga i-buy bust si Tampus sanglit ang ilang search warrant nga gipangayo sa branch 47 wala pa molusot. Matod sa hepe sa Clarin Police nga si Tampus ang magbahig sa shabu og tag 100 gramos dayon kuhaon na usab og laing tawo aron ibaligya. Si Mayor Allen Ray Piezas niasoy sa Superbalita Cebu nga gikan pa nag-atiman sa iyang amahan nga naospital sa dakbayan sa Tagbilaran kagahapon apan nibiya aron pagtino sa balita sa kapulisan sa lungsod. “Yes, mura bitaw ko og na-shock kay this is the first time nga ingon ani kadaghan ang nakuha nato diri sa Cla­rin, na-surprised gyud ko,” padayag ni Piezas, kinsa niingon nga niabot og 600 ka drug surrenderees sa iyang lungsod. Dugang sa mayor nga nikalma na ang problema sa druga sa iyang lungsod og nihinay og balik dihang temporaryong gihunong ang Oplan Tokhang. Si Tampus sa iyang bahin nitug-an ning mantalaan nga igo ra siyang suholan og tag P3,000 ang semana pagbahig sa shabu ug kuhaon ra usab kini sa laing tawo nga wa siya makaila sanglit aduna ray momando kaniya. Gitug-an ni Peroramas nga gikan sa New Bilibid Pri­son ang suplay base usab sa pamahayag ni Tampus. Ang dinakpan kasamta­ngan gipriso sa police station sa Clarin.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

