Namaligya og gasolina target

NAGPATABANG ang Department of Energy Region 7 sa kapulisan sa Central Visayas aron masumpo ang illegal nga namaligya og mga gasolina nga way permit nga naa ra nag-display sa kilid sa karsada. Matod ni DOE 7 Director Antonio Labios nga dunay daghang nag-supply og gasolina sa probinsya sa Sugbo nga walay permit gikan sa ilang buhatan nga angay nga hatagan og pagtagad. Giangkon ni Labios nga kuwang sila og mga tawo nga mo-monitor niining maong problema nga maoy hinungdan nga nagpatabang na sila sa kapulisan. Iya usab nga gihulagway nga di luwas ang maong gasolina nga gamiton sa mga motorista sanglit wa moagi sa hustong screening. Si Supt. Julian Entoma, ang hepe sa Regional Operations and Plans Division sa Police Regional Office 7, nagkanayon nga duna na sila'y target asa sila magsugod. Wa hinuon mohatag og lugar si Entoma apan iyang gitug-an nga naa kini mahimutang sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. “Duna na koy instruction sa mga chief of police nga monitoron ni sila aron sa atong opera­tion unya,” matod ni Entoma. Samtang, makig-alayon ang DOE 7 sa kabomberohan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova human sa sunod sunod nga sunog sa maong mga lugar nga miresulta sa kamatayon sa duha ka tawo. Matod ni Labios nga padayon ang ilang pag-monitor niining pagpamaligya sa mga butane nga gisudlan og liquiefied petroleum gas (LPG) sanglit usa ni sa hinungdan sa sunog. Hangtod karon ang DOE maka-monitor pa gihapon nga dunay mga butane nga gipamaligya sa kabarangayan bisan pa sa ilang paghingusog nga di gamiton tungod sa kapeligro niini.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

