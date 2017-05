Escario manumpa na

IPROKLAMAR sa Commission on Elections karong buntag si Ian Christopher Escario isip maoy nidaog pagkamayor sa lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan, sa miaging piniliay sa 2016.

Apan si Mayor Arthur Despi, bisan kon unang niingon nga gitahod ang desisyon sa Comelec ug Korte Suprema, dili mokanaug sa puwesto tungod kay alang niini dunay paagi nga angay sundon.

“If I step down now without following proper procedure I may be charged with abandonment since I took a solemn oath of office when I assumed the position,” pasabot ni Despi sa press statement nga nadawat sa Superbalita Cebu.

Alas 10 karong buntag himuon ang proklamasyon ni Escario sa session hall sa Comelec, Palacio del Gobernador building sa Intramuros, Manila.

Si Comelec chairman Andres Bautista niluwat og writ of execution niadtong Abril 24, 2017 nga nagmando sa Special Municipal Board of Canvas­sers sa Bantayan sa pag-convene karong buntag alang sa pagproklamar ni Escario.

Ang SMBOC gilangkuban nila ni Atty. Abigail Justine Cuaresma-Lilagan, chairperson; Atty. John Rex Laudiangco, vice-chairperson; Director Ester Villaflor-Roxas, miyember; ug tulo ka support staff.

Sa miaging eleksyon, si Escario nakakuha og 12,423 ka mga botos.

Si Despi nagtuo nga dili si Escario ang angay iproklamar nga mayor tungod kay dili kini ang gipili sa mayoriya sa katawhan sa Bantayan.

Ang kasamtangan nga mayor namahayag nga ang dis­kwalipikasyon niya sa Comelec gibase sa Section 77 sa Omnibus Election Code bahin sa invalid substitution ug dili ubos sa Section 78 in relation sa Section 74 sa material misrepresentation.

Matod niya, kon siya gi-disqualify sa Comelec ubos sa Section 78, mokanaug siya ug ihatag ang liderato sa Bantayan ngadto ni Escario gumikan kay ang iyang certificate of candidacy dili balido sa sinugdanan.

Siya nidugang kon siya gi-disqualify ubos sa Section 77 sa OEC, si Bise Mayor Antonio Montemar ang angay nga mopuli niya subay sa Section 44 sa Local Government Code, ug dili si Escario nga naa sa ikaduha nga pwesto o napildi niya sa eleksyon.

Si Cebu Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castillano unang nipasabot sa sinugdanan pa lang dili namaisip nga opisyal nga kandidato si Despi sanglit gikansilar na sa Comelec ang certificate of candidacy niini human gii­ngong gimaomao ang iyang certificate of nomination and acceptance sa Abag-Promdi.

“Dugay naman ni, nalangay lang kay naabot og Supreme Court. Unsa pa man diay iya gusto, kining decision sa Comelec ug Supreme Court mao ni ang tinuod nga balaod,” dugang ni Escario.

Si P/SInsp. Stephen Ama­mag-id, hepe sa Bantayan Police Station, niingon nga sa kasamtangan malinawon ang ilang lungsod apan, gipa-moni­tor niini sa iyang mga sakop ang dagan sa pulitika sa munisipyo.

Matod niya kon magpundok ang isig ka mga supporter iya kini estoryahan. (SCG)