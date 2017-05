Oil spill sa cargo vessel nga nalunod sa Talisay gibantayan

GITUTUKAN karon sa Cebu Coast Guard ang posibilidad sa oil spill human usa ka cargo vessel ang nalunod sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Sa pasiunang imbestigasyon sa CCG giingon nga kalit lang niliki ang tungang bahin sa hull o kasko sa maong barko hinungdan nga nalunod kini. Ang MV Fortuner nga gipanag-iya sa Seen Sam Shipping Company Inc. nga base sa Barangay Talamban, dakbayan sa Sugbo nga nalunod alas 6:34 sa buntag kagahapon. Matod ni CCG Comman­der Dionilett Ampil ning nahinabi sa Superbalita Cebu kagahapon nga naghuwat pa sila sa marine protest gikan sa kapitan sa maong barko aron usab makuha ang report gikan kanila kon nganong nalunod ug unsa'y rason nga nalunod kini. Luwas ra hinuon ang 22 ka mga tripulante sa maong barko. Dugang ni Ampil nga base sa impormasyon nga nakuha nila sumala pa sa chief mate niini nga si Frederick Alba nga nakatawag pa sila sa sister ship niini nga MTUG 38, aron mabalhin ang mga tripulante. Ang tag-iya sa barko nga si Benson Go mao ang nagpahibawo sa Coast Guard kabahin sa maong panghitabo. Daling nga nagpadala og tropa ang Coast Guard sa dapit diin usa ka kilometro ra kini gikan sa baybayon sa Ta­lisay. Pasado alas 4:00 sa kaadlawon kagahapon dihang niliki ang tungang bahin sa hull sa maong barko. Gibutangan na og oil spill boom ug oil dispersants sa Coast Guard ang dapit diin nalunod ang barko aron malikayan ang paglapad sa oil spill kon mahitabo man kini. Sa labing uwahi nga pakisusi sa Coast Guard sa kadagatan sa Talisay, wala man usab sila'y nakita nga lana sa baybayon sa Talisay. Dugang ni Ampil nga nag-request usab sila sa tag-iya sa barko nga mohimo og lakang nga masuyop ang lana sulod sa barko. Aduna'y gibug-aton nga 1,474.32 gross tonnage ang maong cargo vessel ug aduna kini'y dala nga steel billet o tag-as nga puthaw. Giingon nga gikan ang barko sa General Santos ug anaa kini sa Talisay kasamtangan nga nag-angkorahe. (HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

