Pari nanawagan nga sundon ang buhat ni Sta. Rita

TALIWA sa naguba nga mga relasyon sa managtiayon, usa ka pari ang nanawagan sa mga ginikanan ug anak nga sundon ang mga maayong buhat ug gawi ni Santa Rita.

Si Rita, usa ka Italian nga santos, unang naminyo apan nabiyuda sa wa pa nahimo nga madre nga Augustinian.

Si Padre Renan Obregon sa Order of Discalced Augustinians sa Tabor Hill, niasoy agi sa pagka masinugtanon sa iyang mga ginikanan, si Rita niuyon nga ipakasal ngadto sa usa ka magpapatigayon alang sa maayong kaugmaon niini.

Apan kini kulatado sa iyang bana. Taliwa niini, padayon kini nibuhat sa iyang mga katungdanan sa pagka asawa ug inahan sa pamasin nga mausab ang iyang bana.

Nagsugod ang pag-usab sa iyang bana dihang kini nasakit.

Apan ang iyang bana napatay sa mga higala niini ug gusto sa ilang duha ka mga anak nga ipanimalos ang kamatayon sa ilang amahan.

Si Santa Rita, matod ni Obregon, nag-ampo sa Ginuo nga mas maayo nga mamatay ang iyang mga anak inay nga makasala kini. Tuod, namatay ang usa niya ka anak ug kini naghatag og dan nga masud sa kumbento si Santa Rita.

Siya nidugang ang gipakita nga sakripisyo ug debosyon ni Santa Rita nga mangalagad sa Ginuo angay nga sundon sa uban ug magsilbi nga ehemplo sa mga asawa ug inahan.

“Bisan adunay mga kalisdanan nga iyang nasinati but these were never hindrance in order for her to serve the Lord,” dugang ni Obregon, vice prior of the house sa Sto. Niño ug Our Lady of Consolation Community sa Tabor Hill.

Suma pa niini ang mga ma­ayong buhat ni Santa Rita, san­tos sa mga imposible ug des­­perado nga mga kaso, nag­pa­bilin nga mahinungdanon sa kasamtangan ug mas nidoble ang mga nagdebosyon niini.

Karong Mayo 22, saulogon ang kapistahan ni Santa Rita sa OAD sa Tabor Hill, Barangay San Jose, siyudad sa Sugbo. Ang usa ka semana nga kalihukan sugdan pinaagi sa novena mass ni Obregon karong Mayo 13 sa alas 6 sa gabii. Sundan kini sa torch procession o parade.

Si Cebu Archbishop Jose Palma ang mosaulog sa misa sa Mayo 14.

Matod ni Fra Prudo Zapanta, assistant chairman sa San­ta Rita Fiesta 2017, mga obispo gikan sa lainlaing mga artsidyosesis ug diyosesis ang mosaulog sa mga misa nobenaryo.(SCG)