22 ang tigpayuhot og drugs sa jail

WA pa diay mahunong ang pagpayuhot og ginadiling drugas sulod sa male dormitory sa New Cebu City Jail (NCCJ)? Di momenos 22 ka mga piniriso sa NCCJ ang gika-report nga maoy tigbaligya og illegal drugs sulod sa maong pasilidad. Kini base sa kasaligang tinubdan, kinsang lista giduso ngadto sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak, deputy mayor for police matters. “Naalarma ta aning impormasyon nga atong nadawat sa usa sa mga sakop sa pamilya kansang igsuon napriso sa City Jail nga maoy nihatag kanato og kasayuran niining listahan sa pangan sa mga piniriso nga gidudahan nga namaligya og ginadiling drugas,” butyag ni Tumulak. Gipahibawo usab sa deputy mayor for police matters ngA samang mga piniriso ang nag-operate sa sa barangay Pulangbato (sityo Dita), barangay Labangon ug kasikbit nga mga dapit. Iyang gibutyag nga nimenos na ang report kabahin sa transaksyon sa drugaS sa barangay Ermita. “ Ato pa ning ipa-verify ingon man sa atong kapulisan unsa ni katinuod kay makapahibulong kon nganong nakapadayon og pamaligya og drugas kining mga piniriso,” Paghulagway sa konsehal. Ang City Jail adunay sobra 4,000 ka piniriso nga gidumala sa sobra 100 ka jail officer diin aduna lay kapasidad nga kapin 1,000. Giawhag usab ni Tumulak ang City Jail ubos sa pagdumala ni Jsupt. Arnel Peralta sa pagsusi ug gidasig ang kapulisan, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa pagpakig-alayon sa mga jail officers para pagsumpo sa maong kalihukan. Ang Philippine National Police, PDEA, BJMP nipahigayon og kinalit nga greyhound operation sa niaging tuig ug nakuhaan ang City Jail og dul-an P5 milyones nga kwarta ug mga kontrabando lakip na ang shabu. Sa nakalabay nga raid, way kwarta ug wa na say shabu gawas sa ubang kontrabando.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

