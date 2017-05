Escario giproklamar sa Comelec, apan di pa makaasumer isip mayor

BISAN kon naproklamar na sa Commission on Elections si Ian Christopher Escario kagahapon sa buntag isip mayor sa lungsod sa Bantayan, dili siya makalingkod dayon sa puwesto. Kini, samtang si Bantayan Bise Mayor Antonio Montemar niduso og writ of quo warranto sa Regional Trial Court sa dakbayan sa Bogo nga nagpadayag nga dili si Escario ang angay molingkod pagka mayor sa Bantayan tungod kay kini ang dunay katungod nga mopuli ni Mayor Arthur Despi. Si Escario naproklamar na sa Comelec sa kaulohan isip maoy nidaog pagka mayor sa miaging piniliay human na-disqualify ug nakansilar ang certificate of candidacy ni Despi. Nanumpa usab si Escario sa atubangan ni Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes, Jr. kagahapon. Si Cebu Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castillano niingon nga kinahanglan una moisyu og kamandoan ang Department of Interior and Local Government (DILG) nga mag-ila ni Escario isip mayor sa Bantayan. “Moagi siya og DILG kay naa may nakalingkod diha. I-unsit pa man si (Despi). Kinahanglan ang DILG ang mopalingkod niya (Escario),” pasabot ni Castillano. Si Despi nibarog nga kon siya papahawaon sa puwesto, dili si Escario ang angay mopuli niya kondili si Montemar, tungod kay napildi kini niya sa miaging piniliay sa 2016.. “Dili siya qualify sa position kay napilde man siya,” dugang sa kasamtangan nga mayor. Kagahapon, normal ang tran­saksyon sa munisipyo sa Bantayan diin si Despi namirma og mga tseke ug nakigtigom sa mga opisyal sa lungsod. Si Escario namahayag nga wa­­la siya magdalidali nga moling­­kod sa pagka mayor ug magpaa­bot siya sa kamandoan sa DILG. Siya nipadayag nga angay sab­ton ni Despi, kanhi niya consul­tant sa dihang siya pa ang mayor sa Bantayan, ang desisyon sa Comelec ug Korte Suprema nga nag-disqualify niini human giingong gimaomao ang iyang certificate of nomination and acceptance sa Abag-Promdi. Si P/SInsp. Stephen Ama­mag-id, hepe sa Bantayan Police Station, niingon nga way nagtapok nga mga tigpaluyo sa duha ka mga habig sa munisipyo. Apan gipaubos sa heightened alert ang pwersa sa kapulisan sa lungsod. Mangayo siya og dugang mga pulis sa Cebu Provincial Police Office kon gikinahanglan labi na kon moulbo ang tensyon sa duha ka mga habig.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

