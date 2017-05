Kapitolyo mitubag sa COA bahin sa pagsuspenso sa Suroy-Suroy

GITUBAG sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang notice of suspension nga giisyu sa Commission on Audit (COA) bahin sa Suroy-Suroy Sugbo. Si Provincial Accountant officer-in-charge Ramon Dumayac nitug-an nga niadtong Abril 28, 2017 gitubag nila ang COA pinaagi sa giduso nga mga dokumento nga nagpakita kon pila ang nakolekta ug nagasto sa Kapitolyo sa Suroy-Suroy Sugbo Southern Gate niadtong Enero 20-22 sa miaging tuig. Matod ni Dumayac, nikabat og P829,130 ang nakolekta sa provincial government gikan sa mga turista isip bayad sa tulo ka adlaw nga pagsuroy sa mga nag-unang dapit sa habagatang Sugbo. Naglakip kini sa mga siyudad sa Carcar ug Naga ug mga lungsod sa Barili, Alegria, Moalboal, Ginatilan, Samboan, Santander, Oslob, Boljoon, Dalaguete ug Argao. Apan ang provincial government nakagasto og P863,941.94 kun may deficit (alkanse) og P34,811.94 gikan sa nakolekta. Apil sa gigastuan ang pagkaon ug bayad sa accommodation ug bus sa mga turista nga niapil sa Suroy-Suroy Sugbo. Si Dumayac nipasabot nga makagasto og dako ang Kapitolyo sa Suroy-Suroy Sugbo gumikan kay promosyon kini sa turismo sa lalawigan sa mga lugar nga nindot suroyan. “Kay kining atua service oriented man. Actually LGUs (local government units) are not mandated profit oriented, service oriented,” pahayag niini.

Siya nisugyot angay ibalanse sa Provincial Tourism Office ang gastuhanan. Ang COA nangayo sa Kapitolyo og report sa mga nagasto ug nakolekta subay sa Suroy-Suroy gumikan sa gihimo niini nga audit sa mga disbursement voucher ug supporting documents bahin sa gibayad sa room accommodation ug pagkaon sa mga partisipante. Si Dumayac niklaro dili sila kinahanglan nga moduso og mga report kon naay gastuanan sa Suroy-Suroy Sugbo. Siya nidugang way gahom ang COA sa pagsuspenso sa maong kalihokan human dili kini sakop sa mandato niini. Si Dumayac namahayag ang notice of suspension maisyu lang sa COA kon ang transaksyon dunay supporting do­cuments nga gikinahanglan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

