Naghikog tungod sa pagpapuok og shorts sa kapuyo?

NAGRIGOR pag-ayo ang huna-huna sa usa ka tattoo artist sa pag-uli sa iyang live-in partner nga gikan milaag nga pu-ok nga gimub-on sa short ang gisul-ob, pipila ka oras ang milabay naghikog ang maong lalaki. Patay nang nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital si Ricardo Baynos, 28, lumad nga taga-Tunga, Toledo City niadtong Sabado sa kadlawon ug kasamtangan nga mi-ipon ug puyo sa pamilya sa iyang live-in partner sa Sityo Suba Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Matod pa ni SP01 Lydo Pinos, homicide investigator nga dako ang posibilidad nga tumang kaselos nga gibate ni Baynos ngadto sa iyang 23 anyos nga live-in nga si Arianne Babes Amigable rason nga iyang gikutlo ang iyang kinabuhi. Nasayran nga gikan pa sa Carbon Public Market, Cebu City si Baynos nga mi-abag sa pagpaninda og prutas sa stall nga gipanag-iya sa sa iyang uyoan niadtong higayona. Apan sa iyang pag-abot, wa sa balay si Amigable kay matod pa milaag ngadto sa balay sa iyang higala sa barangay Mactan. Sa pagpa-uli ni Amigable nisamot kapungot si Baynos kay mubo nga short ang gisul-ob niini ug mitumaw ang init nga panaglalis hinungdan nga mibiya ang babaye ug didto magpabugnaw sa balay sa iyang apohan. Dugang pa ni Pinos sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga nagduda si Baynos nga adunay laing gikabuangan ang iyang ka-live in ilabi na nga hilingon niini ang text messages diha sa cellphone. Kaadlawon nang mibalik si Amigable niadtong Sabado ug sa iyang pagsulod sa ilang lawak, nakugang sa iyang nakit-an nga nagbitay na si Baynos kansang liog gibaatan og habol.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.