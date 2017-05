P450,000 ra, di P1 milyon

NANGHUNAW ang hepe sa Police Regional Office 7 sa nadawat nga kantidad sa usa ka habal-habal driver nga maoy nakatug-an sa nahimutangan sa mga sakop sa Abu Sayyaf sa lungsod sa Clarin nga niresulta sa kamatayon sa upat ka mga bandido. Apan ang Central Command (Centcom) nihatag og katin-awan kon nganong P450,000 ray nadawat sa tipster. Matod ni PRO 7 Chief Supt. Noli Taliño nga wa silay kalibutan sa paghatag og reward money ngadto sa mga nakatug-an sa nahimutangan sa mga sakop sa Abu Sayyaf sanglit giagi sa AFP Central Command ang budget nga gihatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Apan mikatap sa social media nga P450,000 lang ang nadawat sa habal-habal driver nga maoy nakatug-an sa kapulisan sa nahimutangan nilang Joselito Melloria inay nga P1 milyon ang madawat. Dugang ni Taliño nga di ang Police Regional Office 7 ang gitahasan nga mohatag sa kwarta sa mga tipster ug di siya makakomentaryo labot niini. “Hindi nga ako maka­pag-comment sa issue na yan ka­si hindi naman dumaan sa amin,”matod ni Taliño. Wa usab silay kalibutan kon pila ka mga tawo ang gihatagan sa kwarta ug nganong wa na makaabot sa P1 milyon ang nahatag. Samtang si Col. Medel Aguilar sa Centcom nipasabot nga di lang ang habal-habal driver ang nahatagan sa ganti tungod kay daghan sila og informant. Matod ni Aguilar nga transparent ang Centcom sa paghatag sa kwarta apan di nila mabutyag sa publiko ang mga ngalan sa mga tipster tungod sa ilang siguridad. Patas usab ang ilang nadawat sama sa habalhabal driver nga maoy nakatug-an sa mga pulis sa presensya nilang Melloria nga miresulta sa kamatayo sa upat ka mga sakop sa Abu Sayyaf. Gihimakak usab niya nga P4 million ang ilang nadawat isip reward money sanglit kapin lang sa P1 million ang gibahinbahin sa mga tipster. Samtang hugot nga gidepensahan ni Taliño ang pagpatay kang Saad Samad Kiram nga misuway og eskapo gikan sa mga pulis nga nihatod kaniya sa District Jail sa Bohol. Matod ni Taliño nga lihitimo ang gihimo sa iyang mga sakop pagpusil kang Saad nga nisuway og ilog sa armas sa usa sa mga pulis.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

