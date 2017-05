Super Bilib: Shine boy nga migilaw

Wa magdahom. Tungod lagi sa ilang kakabus kaniadto, wa siya magdamgo pagkab-ot og taas nga posisyon sa kagamhanan. Apan ang mga oportunidad maoy nanuktok kang Regional Director Alan Poquita, kanhi usa sa mga shine boy sa dakbayan sa Sugbo. (Tampo nga hulagway)

BISAN sa damgo, wa magtuo si Director Allan Poquita nga iyang maabot ang mao nga posisyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR7) tungod sa kalisod sa iyang kinabuhi kaniadto. Mga opurtunidad mao ang nanuktok kaniya dihang nag­sugod na siya sa pagtrabaho sa kagamhanan. Si Poquita natawo niadtong Agusto 18, 1960 sa Panggangan, lungsod sa Clarin, Bohol. Dihang nagtungha pa siya sa elementary, nakat-on na siya nga independente ug niayuda sa iyang ginikanan sa pagpanginabuhi. Nag-edad pa lang siya og 9 anyos, nilangyaw na siya sa dakbayan sa Sugbo aron sa pagpanginabuhi sakay sa bar­ko (libre) sa kanhi Sweet Lines matag Sabado ug Dominggo aron mo-plastada sa dalan Colon para magpasinaw og sapatos sa mga tawo nga moagi. Niadtong higayona, 25 sentimos ra ang matag shine shoe, diin tulo ka tuig kini niyang gibuhat. Ang kita iyang gihatag sa iyang mama. Pagkahuman niya sa high school, nikuha siya sa kursong komersyo sa Divine World College sa dakbayan sa Tagbilaran isip working student apan usa ra siya ka semester, niundang siya sanglit di na niya kaya ang kalisod sa kinabuhi. Niadtong 1977, nitungha siya sa Clarin sa kursong Diploma in Fisheries Technology (DFT) ug nilampos paglabay sa tulo ka mga tuig. Niadtong 1980, naminyo siya kang Elizabeth Mahinay ug gigasahan og tulo ka mga anak nga silang Dyosa Marie, Rosa Celia ug Joana. Pulos na minyo ang iyang mga anak. Paglabay sa usa ka tuig, nakatrabaho siya sa BFAR 7 isip data collector nga job order nga nagdawatan og P14 ang adlaw. Paglabay sa usa ka tuig na-regular siya isip fishery de­monstrator nga maoy labing ubos nga kawani sa BFAR nga adunay P634 nga sweldo matag buwan. Hangtod nga nahimo siyang technical assistant ug niadtong 1991 iyang nahuman ang kurso sa kolehiyo sa Zamboanga State College isip scholar. Sa samang tuig, gi-promote si Poquita isip agricultural technologist ug ang iyang sweldo nahimo nang P1,100 matag buwan. Duha ka tuig ang nilabay, nahimo siyang acqua culturist-1 ug gidestino siya sa Calape, Bohol ug dayon na-promote isip senior acqua culturist niadtong 1995. Paglabay sa usa ka tuig, nikuha siya sa kursong Master of Science in Environmental Science sa University of the Philippines-Los Baños ug nilampos niadtong 1999 isip scholar sa Fisheries Sector Program. Dihang aduna nay masteral degree na si Poquita, gitudlo siya nga Provincial Fishery Officer sa Bohol ug paglabay sa duha ka tuig, ang World Bank nangita og scholar sa doctorate degree nga adunay kasinatian sa environmental science. Nadawat siya sa WB ug nikuha sa kursong Doctor of Philosophy in Environmental Science sa UP-LB ug ni-graduate niadtong 2004. Si Poquita ang bugtong kawani sa BFAR tibuok Pilipinas nga adunay doctorate degree sa Environmental Science. Human niadto, nibalik siya sa BFAR 7 ug gihimong pangulo sa Marine Fisheries Unit ug niadtong 2005, pangulo sa Fisheries Training Section. Niadtong 2008, siya gitudlo nga acting assistant regional director ni Director Bojos kinsa retirado na sa katungdanan. Niadtong Abril 4 ning tuiga, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte isip full fledged regional director sa BFAR7. “Never in my wildest dream nga maabot nako ang position nga ako karong gihuptan kay kaniadto sa bata pako maglugos man gani pagpaeskwela ang akong ginikanan gumikan sa among kakabos,” matod ni Poquita kay usa lang siya ka shoe shine boy kaniadto. Nagpasalamat siya sa Ginoo sa kalampusan nga iyang na­kab-ot.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.