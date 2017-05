Daghang nasakit sa CPDRC

TUNGOD sa kainit sa panahon, mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) nakasinati na og mga sakit sa panit ug upper respiratory tract infections sama sa ubo, hubak, sip-on ug uban pa. Ang Provincial Health Office nisusi na usab sa water sample sa prisohan aron pagsiguro nga limpyo kini ug luwas nga gamiton sa mga piniriso. Namalit og dugang usa ka dosenang baril sa tubig ang CPDRC human nihangyo niini ang mga piniriso aron duna silay kapondohan og tubig nunot sa scheduling nga gipatuman pagpaagas og tubig sa prisohan. Moagas lamang sulod sa CPDRC alas 4:00 sa kaadlawon hangtod sa alas 8:00 sa buntag, alas 11:00 sa buntag hangtud alas 2:00 sa hapon ug mobalik sa alas 5:00 sa hapon hangtud sa alas 10:00 sa gabii. Ang tagdumala sa CPDRC clinic, Dr. Mario Joyag, niingon nga nunot sa kainit sa panahon, daghan na nga mga piniriso ang nagpahiling kaniya tungod sa nasinati nila nga skin diseases. Sigun ni Joyag mha dako’g tabang ang tubig aron makalikay ang mga piniriso sa mga sakit nga dala sa kainit. Nunot niini, si Joyag nipakuha na og water sample sa prisohan ug gipasusi sa PHO aron pagsiguro nga luwas kini nga gamiton sa pagkaligo ug pag-inum sa mga piniriso ingon sa pagpanglaba. Gawas sa mga skin diseases, gitumbok ni Joyag nga way puas sab ang pagpatambal sa mga piniriso nga nakasinati og mga upper espiratory tract infection sama sa ubo ug sip-on ingun man hubak. Matod ni Joyag nga nakatampo pagtumaw sa maong mga sakit ang kainit sa panahon ug ang kakuwang sa ventilation sulod sa mga selda. Kon dunay higayon, tambag niya sa mga piniriso nga magpahangin sa quadrangle ug di magsigeg standby sa init nila nga mga kubol.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

