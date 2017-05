Isis video. Gipakita ni Supt. Royina Garma, hepe sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7, ang mga video sa teroristang grupo ISIS nga nakuha sud sa cell phone sa usa sa mga sakop sa Abu Sayyaf nga napatay sa Bohol. Lakip sa video ang pagpakita sa paglunggo sa liog sa mga bihag samtang gipaluhod. (Arnold Bustamante)

MGA video nga nakuha gikan sa cell phone sa usa sa mga sakop sa Abu Sayyaf nga napatay sa engkwentro sa lungsod sa Inabanga, Bohol gipakita sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG 7). Ang maong mga video nagpakita sa gipanghimo sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sa Syria diin linuog nga gipangpatay ang ilang mga bihag. Ang text messages usab nga nakuha gikan sa cell phone sa babayeng opisyal sa kapulisan nga nasikop sa Bohol nagpa­kita nga ang tumong sa mga sakop sa Abu Sayyaf mao ang pagpanagit og mga turista. Ila pang gisusi ang usa ka cell phone ni Saad Samar Kiram nga napatay human nieskapo. Moabot ngadto sa 248 ka mga video ang nakuha sa CIDG 7 nga gituohan nga gigamit sa pag-brainwash sa bag-ong mga miyembro niini aron madasig sa ilang paghimo og teroristang pagpangatake. Ang mga video naglangkob sa mga pagpanglunggo sa liog sa mga bihag sa mga sakop sa Isis nga nagbase sa Syria ug Iraq, lakip ang pagbansay sa mga bata unsaon paggamit sa armas. Giklaro ni Supt. Royina Garma nga way video ang Abu Sayyaf sa ilang pag abot sa Inabanga, kon unsa ang ilang gihimo usa ka adlaw sa wa pa mahitabo ang engkwentro. Lakip sa gitug-an sa CIDG 7 ang unod sa cellular phone ni Supt. Ma. Cristina Nobleza. Sila si Nobleza ug alyas Kulot nga giilang si Said Santos, du­nay binayloay og mensahe. Si Santos pag-umangkon ni Reneirlo Dongon. Nagtuo si Garma nga si Said eksperto na usab sa paggama og bomba sama sa iyang amahan nga nabilanggo. “Most likely expert sila kasi may mga component nga nakuha sa bahay ni Col. Nobleza. Siguro trained,” matod ni Garma. Nadiskobrehan usab sa CIDG-7 kon unsa ang tuyo sa Abu Sayyaf sa lalawigan sa Bohol pinaagi sa nakuha nila nga mga text message sa cellphone ni Nobleza. Kini mao ang pagpangidnap og mga turista apan napalpak kini human masaag ang grupo sa usa ka sapa. Human mabulabog ang mga ASG sa Inabanga, didto na nisuway og rescue sila si Nobleza ug Dongon kang Said. Lakip sa ilang plano mao ang pagbutang og bomba sa usa ka dapit kon asa moagi ang grupo ni Nobleza aron mabaling ang attention sa mga sundawo ug sila luwas nga makaikyas.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

