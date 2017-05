'Kabilin Week' sugod sa sunod tuig

SUGOD sunod tuig, mamahimo na unya nga usa ka semana ang tinuig nga "Gabii Sa Kabilin" human giaprobahan sa konseho sa dakbayan sa Sugbo nga i-deklarar nga Gabii sa Kabilin week ang katapusang semana sa Mayo. Karong tuiga pabilin nga uwahing Biyernes sa Mayo o Mayo 26 ang GSK, diin aduna'y 27 ka heritage places sa upat ka mga dagkong syudad sa Sugbo ang mamahimong mabisita sa mga partisipante. Matod ni Konsehal James Cuenco kinsa Chairman sa Committee on Tourism sa Cebu City Council nga duha ka semana ang nilabay dihang hingpit na nga gipasar sa Konseho ang maong ordinansa. Sa pagkakaron, gitrabaho pa nila ang Implementing Rules and Regulations aron hingpit na nga mapatuman sunod tuig. Ang GSK anaa na sa ika-11 ka tuig sa paghatag og bili sa mahinungdanon nga mga lugar o dapit sa Sugbo. Karong tuiga, adunay 22 ka heritage sites sa dakbayan sa Sugbo, tagsa sa Mandaue ug Lapu-Lapu City ug tulo sa dakbayan sa Talisay. Matod ni Florencio Mo­re­ño II sa Casa Gorordo Museum nga adunay 5,000 ka mga tickets silang gibaligya sugod Abril 20. Niadtong nakalabay nga tuig, kapin sa 3,000 lang ang ilang nabaligya ug malaumon sila nga karong tuiga moabot ang partisipante sa 5,000. Mapalit ang ticket sa P150 matag tawo ug magsugod ang maong kalihokan alas 6:00 sa gabii ngadto sa tungang gabii.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

