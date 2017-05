Mga sakop sa Fetcuda nasagmuyo sa konseho

NASAGMUYO ang mga sakop sa Federation of Talisay City Urban Dwellers Association (Fetcuda) human nga wa matuki sa Konseho ang ilang hangyo kon hukasan ba o di sa iyang komitiba si Konsehal Doroteo Emit isip chairman sa committee on uban poor. Si Bise Mayor Alan Bucao nipasalig unta sa ilang session kagahapon, ilang ipagawas ang ilang hukom nga dugay kaayong wa maaksyoni. Moabot nag tulo ka buwan karong Sabado ang reklamo. Atol sa session kagahapon, nag-abot ang mga sakop sa Fetcuda ug ang ubang mga grupo sa urban poor nga pabor usab ni Emit. Apan nahuman na lang ang session nga daw nabawo ang mga mitambong tungod kay wa malakip sa ilang agenda. Si Bucao nipasabot nga nihangyo ang mga sakop sa Konseho nga hatagan silag laing usa ka semana sa pagpakanaog sa ilang hukom. Matod ni Bucao nga aduna lay usa ka butang nga ilang gitan-aw ilabi na kon mopagawas silag desisyon nga di na unya nila mabakwi hinungdan nga nangayo silag lugway. Iyang gitataw nga wa sila mahadlok sa ilang desisyon apan, aduna lang silay giplansa ilabi na kay si Emit kauban usab nila sa partido. Si Emit niingon nga siya mismo nakalitan nga di mopagawas og desisyon ang mga kauban niyang konsehal tungod kay andam siya kon unsay hukom sa mga kauban.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

