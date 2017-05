Panday gidunggab, namatay

NAMATAY ang usa ka panday human gidunggab samtang natulog gawas sa ilang balay sa dalan Sabellano sa Barangay Pardo, siyudad sa Sugbo niadtong Lunes sa hapon. Nakaangkon og daghang mga samad ang biktima nga giila nga si Melgasar Jaducana, 42, dunay kaipon. Pasiuna nga imbestigasyon sa kapulisan, si Mark Antony Andare, silingan ni Jaducana, nga sa iyang pagpauli, iyang nalabyan ang biktima nga natulog sa lantay daplin sa gamay nga dalan. Sa iyang paggawas, nibalik siya sa agi ug maoy iyang nakita si Jaducana nga nagkadugo nga nagbarug ug wa magdugay natumba. Gamit ang ambulansya sa barangay, gidala si Jaducana sa tambalanan apan wa magdugay namatay. Sa laing bahn, Padayon nga giila sa kapulisan ang tawo nga nipatay sa usa ka kargador sa merkado publiko sa Carbon pasado alas singko niadtong Lunes sa hapon. Ang biktima giila nga si Arthur Pardillo, 39, taga Barangay Duljo Fatima, dakbayan sa Sugbo. Si Pardillo samdan sa dughan human gipusil sa wa pa mailhing tawo ginamit ang kalibre .45 nga pistola. Ang mamumumo dayong gipangita karon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

