Way oil spill sa Talisay: Coast Guard

GIKLARO sa Philippine Coast Guard sa Sugbo nga way namatikdan nga oil spill sa kadagatan o kabaybayonan sa dakbayan sa Talisay diin nalunod ang mv Fortuner niadtong Dominggo. Samtang, labing taas nga opisyal sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Visayas niingon nga di angay ikabalaka ang pagkaon og isda gikan sa dagat sa Talisay human sa pagkalunod sa barko. Kagahapon, ang mga sakop sa Cebu Coast Guard Station nagpatrolya sa dapit nga nalunoran sa mv Fortuner. Si Cebu Coast Guard Station Commander Dionilett Ampil niingon nga wa silay nakita nga timailhan sa oil spill, apan dunay oil sheen nga naobserbahan. Apan dili pa nila makompirmar kon gikan ba ni sa mv Fortuner tungod kay dunay mga barko ang nakaangkorahe sa dapit ug duna usab mga banka nga molabay. Ang nalunoran sa barko duol sa lokasyon diin nagkabangga ang mv Sulpicio Express Siete ug St. Thomas Aquinas sa 2Go Shipping. Si Ampil nipasabot ang oil sheen nipis nga lana nga rainbow color nga mahimo ra mo-evaporate. Nahinabi usab sa iyang mga sakop ang mga lokal nga re­sidente sa mga Barangay Cansojong, Tanke ug San Roque sa Talisay ug kini way nabantayan nga dunay oil spill sa ilang baybayon. Si BFAR 7 Director Allan Poquita namahayag dili angay mabalaka ang publiko ug mananagat tungod kay nagbutang na og oil spill boom ang PCG diin didto maunlod ang lana. Siya nidugang ang mga isda dili mokaon og lana hinungdan nga luwas ang pagkaon niini gikan sa Talisay. “Kon makapanimaho og lana ang isda mopalayo man na, mobile man na ang isda,” dugang ni Poquita sa Superbalita Cebu. Siya masaligon nga dili makaabot sa baybayon kon duna may oil spill nga makaapekto sa mga bakhaw, kinhason, bato, gumikan sa gibutang nga boom sa PCG diin didto mounlod ang mga lana. Ang Department of Environment and Natural Resources niuban sa taga Coast Guard niadtong Lunes ug nagkuha na usab og sample sa tubig sa dagat sa nalunoran sa barko ug ipaubos sa laboratoryo pagsusi sa kaluwas sa tubig.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 10, 2017.

