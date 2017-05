Motel buy bust. Mga suspek nga nasikop sa usa ka buy bust sa motel sa dakbayan sa Lapu-Lapu nanabon sa ilang mga nawong. (Flor V. Querubin)

MOKABAT sa P600,000 kapin ang balor sa drugas nga nasakmit sa kapulisan sa managlahing mga buy bust sa usa ka motel ug hotel. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang pagpamaligya og shabu gihimo sud sa inabangang lawak sa usa ka motel. Apan bisan pa sa maong modus, lima ka mga tawo ang nadakpan kagahapon sa udto. Di gilayon mamatikdan nga adunay laing tuyo ang maong mga gitahapang pusher sa ilang pagpangabang og rooms sa maong pribadong establisemento ilabi na nga aduna silay kuyog nga babaye. Nagtuo ang mga kawani nga mag-short time ra sila. Apan gumikan sa tip nga nakompirmar sab sa mga operatiba sa maong illegal drug trade sud sa motel, gihimo gilayon ang buy bust operation. Gitug-an sa hepe sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Sr. Inspector Felix Cleopas, ang mga dinakpan mao sila si Yves Berdin, 18, taga-Sityo Radar, barangay Babag sa Lapu-Lapu uban sa iyang ka-live-in, si Honeylyn Zoilo, 20, taga-barangay Looc nga nag-istar sa room no. 32. Lakip nga nasikop si Jay Montebon, 29, taga-dakbayan sa Sugbo nga gihulagway nga runner o tig-dispose sa druga gikan ni Berdin. Moabot sa 4.41 gramos sa gituohan shabu nga gibahig-bahig sa gagmay nga pakete ang nakuha gikan sa grupo nga gibana-bana nga nagkantidad og P48,616. Nasayran nga si Berdin usa sa mga drug surrenderer sa Police Station 3. Samtang ang pikas lawak kun room no. 95 sa susamang motel, nasikop sila si Romeo Dutallas, 21, taga-barangay Labangon, Cebu City ug iyang 18 anyos nga uyab nga si Mercy Mancera, taga-Sityo Sangi, barangay Pajo, Lapu-Lapu. Nakuhaan og tulo ka bulto nga adunay sud nga gituohang shabu nga nagtimbang og 12.55 grams ug gibana-bana nga nagkantidad og P148,000. Si Pajo barangay kapitan Junard Chan nagsilbing witness sa maong operasyon nga mipirma sa inventory sheet sa Police Station 3 sa tanang ebidensiya nga nahipos sa kapulisan. Cebu City Samtang sa dakbayan sa Sugbo, nasikop sa mga operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) ang gidudahang big-time drug pusher sud sa usa ka hotel sa downtown alas 2:45 kagahapon sa hapon. Si Anthony Tampus, 30, nakuhaan og 30 gramos sa gituohang shabu nga balor og P480,000 human siya masikop sa usa sa mga lawak sa team nga gipangulohan ni Senior Insp. Ian Macatangay. (dugang taho ni KAL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

