Facial composite sa gunman migawas

Killer. Mao kini ang gipagawas nga facial composite sa gunman nga mipusil kang Mantuyong Brgy. Captain Antonino Maquilan sa miaging semana. Ang facial composite gibase sa description sa tulo ka mga saksi. (John Paul V. Pepito)

GIPAGAWAS na sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang computerized facial composite sketch sa gituohang suspek sa pagpusil kang Mantuyong Barangay Captain Antonino Maquilan nga gi-atake ug namatay niadtong Mayo 3. Matod ni Chief Inspector Janelito Marquez, hepe sa Station 1 sa Mandaue City Police Office nga nailhan sa mga nakasaksi ang gunman nga nakit-an sa may Sitio Ihawan sa may dalan B. Ceniza, sa wa pa ang pagpamusil. Base sa sketch, ang gunman anaa sa 5’6” ang gitas-on, sakto sa panglawas, anaa sa 40 anyos, ug pution, sumala pa ni Marquez. Si PSSupt Roberto Alanas, hepe sa MCPO, niapelar sa publiko nga sa mga nakaila sa maong suspek, ireport dayon kini sa MCPO hotline 344 1200, mobile 09288907047, 09326400236, 09175909396. Dugang ni Alanas nga a­­­dunay nagpaabot nga ganti sa makatug-an asa ang killer. Paambit pa ni Marquez nga ang facial composite sa gunman ilang gibase sa descritption tulo ka mga saksi sa hitabo. Atol sa pagpamusil, giingong gitangtang sa suspek ang iyang helmet. Namatay si Maquilan human giatake sa kasingkasing human gipusil ang iyang wa­lang bitiis buntag. Nasuta ning mantalaan nga sa wa pa ang hitabo, nakadawat og pagpanghulga ang kapitan sa text sukad sa milabayng tuig. Padayon nga gilihok sa kapulisan ang mga ebidensiya sa krimen sama sa pagkuha sa kopya sa CCTV ug ang cellphone ni Maquilan gisumiter na ngadto sa cyber-crime laboratory aron mailhan kon si kinsa ang naghulga sa kapitan. Mohatag og P200,000 nga ganti si Mayor Luigi Quisumbing sa makahatag og impormasyo n aron masikop ang killer ug utok sa krimen. Si Maquilan gilubong kagahapon sa lungsod sa Sogod.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.