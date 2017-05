'Peke' nga abogado nasikop sa entrapment sa NBI 7

Attorney kuno. Si Noel Maricuelo igo nalang nanampiling sa dihang nasakpan nga di diay siya tinuod nga abogado. (Alan Tangcawan)

USA ka kapitan sa barko nag­pakaaron-ingnon nga a­­­­bogado ug gisikop hinuon hu­man siya gireklamo sa iyang “kliyente.” Gidakop si Noel Maricuelo atol sa entrapment sulod sa usa ka mall sa Consolacion, Cebu niadtong Mayo 9. Atol sa entrapment nga gihimo sa National Bureau of Investigation (NBI) 7, gidawat ni Maricuelo ang P15,000 nga ikaduhang hugna sa bayad gikan ni Kirby Magdadaro, iya kintahay nga kliyente. Matod ni NBI 7 special investigator Agapito Gierran, gipatuo ni Maricuelo si Magdadaro nga usa siya ka abogado. Iyang gihimoan si Magdadaro og pleading sa korte nunot sa ejectment case nga gisang-at ni Magdadaro. Uwahi na dihang nahibaw-an ni Magdadaro nga ang tawo nga nitabang kaniya sa iyang kaso, dili dia usa ka abogado. Si Maricuelo, kinsa nag-a­­­bang sa apartment nga gipana-iya ni Magdadaro sa lungsod sa Liloan, ang niboluntaryo nga mamahimong iyang abogado sa ejectment case nga iyang gisang-at sa tinguha nga mabawi ang usa sa iyang mga real estate property. Gibasura sa Municipal Circuit Trial Court sa Compostela ug Liloan ang mga kaso niadtong Pebrero 2017. Dihang gikonsulta ni Magdadaro si Maricuelo kalabot sa kaso, namahayag ang kapitan sa barko nga dunay gipaboran ang huwes. Nakaduol si Magdadaro sa iyang higala nga usa ka lehitimong abogado ug natumbok nga sayop ug dunay kakulian ang mga pleadings nga gihimo ni Maricuelo. Tungod sa pagduda, nagpatabang na si Magdadaro sa NBI ug nahibaw-an nalang niya nga wala sa opisyal nga roll of attorneys sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter ug mismo sa Office of the Bar Confidant sa Korte Suprema. Matod ni NBI investigator Gierran, nigamit lang usab ug identification number sa laing abogado si Maricuelo. Tungod sa pag-representar ni Maricuelo kang Magdadaro sa korte, nangayo kini og bayad. Nakahatag na og P20,000 si Magdadaro isip pasiunang bayad. Alang sa ikaduhang hugna sa bayad, dungan na niini ang entrapment operation nga giandam sa NBI ug diri na nasikop ang suspetsado. Gihimakak ni Maricuelo ang alegasyon batok kaniya. Matod niya, dili siya ang naghimo sa mga court pleading kon di si Magdadaro mismo. Dugang ni Maricuelo, ang kwarta nga iyang gidawat gikan ni Magdadaro, pahalipay lang alang sa iyang pagtabang sa kaso. Kasong estafa ug falsification of document ang isang-at sa NBI batok kaniya.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.