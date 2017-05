Alayon nangangkon sa mga bangko?

KAGAMHANAN sa Talisay nang­­hatag og mga bangko sa 22 ka mga barangay gamit ang Legislative Assistance Financial Funds (LAF) adunay nakatatak nga “Alayon”.

Apan si Mayor Eduardo Gullas niingon nga kon gipahibawo siya iya kining tambagan nga dili buhaton.

Ang Alayon maoy ngan sa partido ni Gullas.

Hinuon, sila si Bise Mayor Alan Bucao ug Mayor Gullas nagkanayon nga ang pulong “Alayon” nagpasabot nga tinabangay.

Si Konsehal Dory Emit miingon nga sa usa nila ka tigum sa mga konsehal uban ni bise Mayor Bucao nangayo kinig pasaylo nga wala mananghid nga iyang tatakan ang pipila ka bangko og “Alayon.”.

Samtang, si kanhi Bise Ma­yor Romeo Vilarante mihulagway nga pangilad alang sa taga Talisaynon tungod kay klaro kining kuwarta sa taga Talisay nga gibutangan sa pangan sa ilang partido, nanghinaot si Villarante nga mauwaw unta ang naghimo niini.

“Common knowledge Alayon is their party. Money used to purchase the chairs comes from the party. Putting name of party on chairs is as if the money comes from the party. Nangilad sa mga Talisaynon pamulitika wala sa lugar. Mauwaw unta ang gahimo ana,” matod ni Villarante.



Atol sa sisyon sa konseho sa Talisay si Bise Mayor Alan Bucao mipalabang og usa ka resulosyon nga naghatag sa 22 ka mga barangay sa Talsiay og 40 ka mga mono block chair, 2 ka lamesa ug usa ka set sa tent ug kini gastohan gikan sa Legislative Assistance Financial Funds.

Apan namatikdan sa mga tigbalita nga adunay nakasuwat sa mga bangko “Alayon” ang Alayon mao ang partido ni Mayor Eduardo Gullas ug sa mga sakop sa konseho.

Una niini atol sa ilang session sa konseho nahisgutan kini nga kon unsa man ang ilang ihatag sa mga barangay nga tabang dili butangan sa pangan sa konsehal o ni bisan kinsang opisyal sa Talisay tungod kay kuwarta kini sa katawhan.

Si Bucao mipasabot nga an gang pulosng Alayon nga anaa sa mga bangko wala magpasabot nga pangan kini sa ilang partido kon dili nagkahulogan kinig pagtinabangay diin silang mga opisyal u gang katawhan nagtinabangay.

Hinuon iyang gitataw nga dili usab siya makbasol nga aduna gayoy mga tawo nga maghuna-huna og dili maayo sa maong pulong.

“Ang bag-o nga monobloc gikan sa siyudad sa Talisay kon political yes partido pero and in­­terpretasyon sa Alayon that means tabang,” matod ni Bucao.

Matod niya, ang pagbutang og Alayon sa mga banko adu­nay kini pagtugot og nasabo­tan sa mga sakop sa konseho.