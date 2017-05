Grab, Uber mosud sa habalhabal

KON hilig ka og habal-habal ug application-based nga transportation network, ma­ayong balita tungod kay nag­sige na og tagbo ang Ka­gamhanan sa Siyudad sa nag-unang app-based transportation network sa nasod ug sa asosasyon sa habal-habal sa dakbayan sa Sugbo. Kagahapon naabtan pa sa tigbalita ang Cebu City Ri­ders nga nakig-meeting sa Uber a­­­ron pasabton kon unsa ang pa­­­ma­agi unya sa pag-book og ha­­bal-habal pinaagi sa application. Niadtong Miyerkules usab, ang Angkas (Grab) mao ang ni­­presentar sa ilang produkto nga app ngadto sa maong grupo. Matod ni Arnel Tancinco, exe­cutive assistant III to the mayor, kinsa gitahasan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa habal-habal matters sa Sugbo, nga tungod kay adbokasiya sa mayor nga suportahan ang habal-habal, nanghingusog siya niining mas luwas nga pamaagi sa pagsakay sa habal-habal. Ang Cebu City Riders gilangkuban sa 48 ka barangay sa dak­bayan sa Sugbo diin kasamta­ngan kini nga aduna’y kapin 3,000 ka habal-habal members. Matod sa consultant niini nga si Delfin Adolfo nga makaayo kini di lang sa mga driver apan, lakip na sa pasahero hilabi na sa seguridad sa ilang pagbiyahe. Mas sayon usab kini sa kasamtangan nga public transpo nga anaa karon sa dakbayan tungod kay dali ra makalusot panahon sa traffic. Dugang ni Tancinco nga aduna’y formal authority nga ipagawas ang Siyudad agig suporta sa maong klase sa operasyon. Gipasabot usab niini nga pagahisgutan pa sa mayor sa mga konsehal kon unsaon ang pamaagi nga legal ang operasyon niini. Hinuon, ang driver sa habal-habal mao ang makabuot kon unsa nga app-based network ang ilang pilion, pagpasabot pa ni Adolfo. Duha ka adlaw matag semana hangtod Hulyo, ang gigahin sa City Hall nga paghatag og pag­pasabot sa mga driver sa po­si­bilidad sa pagpatuman na un­ya niini sa dakbayan sa Sugbo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

