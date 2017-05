Jon Ramon Aboitiz: bag-ong chairman sa RAFI

Jon Ramon Aboitiz

ANG Board of Trustees sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI) nagpahibawo sa paglahugay ug pagtudlo sa mga bag-ong sakop sa Board kagahapon. Ang giusab nga Board gilangkoban na nila ni Jon Ramon Aboitiz isip presidente ug chairman sa board, Mikel Alberto Aboitiz isip bise pre­sidente, ug Ma. Cristina “Marian” Aboitiz isip miyembro sa board. Si Jon Ramon, nga kasamtangang maoy bise presidente, adunay katakos nga napalambo diha sa pila ka dekadang pagpatuman sa nagkadaiyang mga katilingbanong kalihokan alang sa kalamboan tibuok nasod, sa iyang pagserbisyo isip presidente sa Aboitiz Foundation Inc. gikan sa tuig 2009 hangtud 2014. Nangalagad sab siya isip trustee sa Philippine Business for Social Progress. “Akong dungog nga mahatagan niining kahigayonan nga mangulo sa tibuok organisasyon sa RAFI," pulong ni Jon Ramon sa iyang pagbugsay aron padayong buhi ang legasiya ni Ramon Aboitiz. "Kini legasiya sa pagpangga, pakigsawo, ug pag-alagad nga nagsukad gatosan ka tuig na ang nakalabay, nga amo pang palamboon sa among pag­kab-ot sa misyon nga pagtandog sa kinabuhi sa katawhan ug paghulma sa ugma," dason niya. Si Jon Ramon mopuli sa iyang manghod nga si Roberto Aboitiz, nga nitaliwan niadtong Abril 2017. Si Ma. Cristina, kapikas ni Roberto, miyembro sa RAFI Executive Committee sa chairperson sa Dolores Aboitiz Children’s Fund Executive Committee. Si Mikel, manghod nilang Jon Ramon ug Roberto, nagsilbing presidente ug chief executive officer sa City Savings Bank gikan 2001 hangtud 2014. Kini gawas sa iyang pagpangulo sa lainlaing mga kompanya sa Aboitiz. Naglingkod sab siya isip miyembo sa RAFI Executive Committee. Anaa na sa iyang ika-50 ka tuig, ang RAFI nagpatuman og mga kalihokan alang sa pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan diha sa lima niini ka katuyoan— ang integrated development, micro-finance and entrepreneurship, culture and heritage, leadership and citizenship, ug education. PR

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

