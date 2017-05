P.5 M shabu nasakmit

USA ka level 3 drug pusher nakuhaan og kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa drugas atol sa buy-bust kagahapon sa 1:30 sa kaadlawon sa Barangay Poblacion Oc­cidental, lungsod sa Con­­solacion. Si Lee Marvin Mero Isoto, 33, minyo, nakuhaan og walo ka putos nga mitimbang og 55 gramos ug mobalor og P649 mil, usa ka pakete nga balor og P500 gikan sa subject sa buy-bust. Si Sr. Insp. Romeo Caacoy, Jr., deputy sa kapulisan Consolacion, nagkanayon nga si Isoto duha ka buwan nila gi-monitor ug nitahan usab a Operation Tokhang

Matud pa niini nga human sa monitoring nasuta nga nibalik kini sa iyang ilegal nga kalihukan hinungdan nga nadakpan nakuhaan og daghang bulto sa drugas. Maka-dispose kini 100 ka gatos gramos matag semana diin ang drugas niya gikan gikuha sa Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo. Samtang, laing pito ka mga tawo gipusasan human sa buy-bust kagahapon sa kadlawon sa Barangay Tilhaong, Consolacion. Gipusasan sila si Felix Pepito Canahug, Sr. nakuhaag drugas, ug iyang anak nga si Felix, Jr. Lakip sa nasikoo ang giingong nagduwag video karera nga sila si Roam Maglasang, Robert Sasing, Marino Timbal, ug Nestor Baguio, Jr. Nakaikyas sa buy-bust si Emerito Basubas, Jr., kinsa subject sa buy-bust. Samtang gipusasan sa mga sakop sa PDEA7 ang usa ka lalaking naaktuhan nga nagbahin og shabu padulong mosuyop sa miaging gabii sa Barangay Lipata, lungsod sa Minglanilla. Si Charles Bayking, 43, nakuhaan og mga pinutos sa drugas na mobalor og P20 mil ug mga drug paraphernalia. Wa sab makaipsot sa buy bust operation ang 12 ka mga tawo sa miaging hapon sa highway sa Barangay Looc ug Maslog Danao. Narekuber sa kapulisan sa Danao sa posisyon sa mga dinakpan ang 111 ka gagmayng putos sa shabu, 5 ka medium nga putos, nga mobalor sa P355 mil sa DDB-value.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

