72 ka kawani sa bukirang barangay pulos negatibo sa surprise drug test nga gipahigayon sa Cosap

PULOS nagnegatibo ang 72 ka mga kawani sa tulo ka bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo atol sa surprise drug test sa City Office for Substance Abuse Prevention (Cosap). Base sa resulta sa drug test, way nagpositibo sa mga barangay tanod ug garbage loader sa Barangay Sinsin, Buot Taup ug Lusaran. Si Dr. Alice Utlang, executive director sa Cosap, nagkanayon nga nalipay siya sa resulta sanglit sa ilang nangangi nga drug test, kanunay adunay mga empleyado nga mapositibo barangay man o kawani sa Cebu City government. Pipila na ka adlaw ang nakalabay, walo ka mga barangay tanod ug garbage loader gikan sa barangay Zapatera, Capitol Site ang nasuta nga tiggamitan og gidiling drugas kansang resulta gipadala pa sa Cosap ngadto sa Manila para sa confirmatory test. Saamtang, posibleng dili na si Utlang maoy mangulo sa Cosap. Sumala sa tibubdan sa Superbalita Cebu, si Garry Lao may gikonsiderar nga mohulip ni Utlang apan wala pa mapirmahi ni Mayor Tomas Osmeña ang appointment niini. Si Lao nilansar sa miaging tuig isip konsehal habig sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan apan napilde. Si Lao usa ka mamahayag ug konsehal sa barangay Tejero ug dugay rang gihugonhugon nga hatagan og posisyon ni Osmeña sa iyang administrasyon. Gisuwayan og kuha ang ni Lao apan kasamtangan pa siyang nagbakasyon didto sa Hongkong ug Macau base sa iyang mga post sa Facebook. Si Utlang, sa iyang bahin, nalipay sa higayon nga mohulip na kaniya si Lao sanglit makatutok na siya sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga maoy iyang departamento diin siya nag-ala­gad sa Cosap kapin na sa tulo ka tuig. Apan iyang gipadayag nga andam gihapon siyang motabang ni Lao sa higayon nga kinahanglanon ang iyang serbisyo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

