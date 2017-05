Welder nakuhaa'g P1 milyones nga shabu

WELDER nakuhaan og P1 milyones nga balor sa drugas atol sa buy-bust sa Barangay Tulay Minglanilla niadtong Biyernes sa gabii. Gipusasan si Francisco Nacua, 42, minyo, taga A. Lopez, Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gipusasan ang iyang manghud nga si Ozner Nabua, 27, kinsa uban niini sa panimalay nga giabangan. Narekuber sa ilang posisyon ang 1 ka medium nga putos, 1 ka dakong putos laing 4 ka medium ug usa ka gamayng pakite, P7 mil ngabuy bust money, ang drugas nitimbang sa 75 gramos nga mobalor og P1 milyon. Si Supt. Dexter Calacar, hepe sa Minglanilla Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga usa ka bulan nilang gimonitor ang managsuong Nabua. Ang managsuon duha ka bulan pa nga nag-abang sa dapit. High value target ang dinakpan diin kinilo ang ma-dispose matag semana. Samtang, gipusasan sab sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang 4 ka mga tawo atol sa buy-bust niadtong Huwebes 10:50 p.m. sa Spolarium St., Duljo Fatima, dakbayan sa Sugbo. Ang mga ahente sa PDEA 7 nakasakmit sa 29 ka putos mobalor sa P600 mil. Gipusasan sila Aileen Corrope, 31, Garry Gendrauli, 36, Sherylyn Marzon, 30, ug Robergenes Paclison, 37. Sa laing bahin, usa ka biyuda nga drug surrenderer ang nadakpan sa mga sakop sa Police Station 4, sa Lapu-Lapu City Police Office atol sa gipahigayon nga buy-bust sa dihang nakadawat og taho ang kapulisan nga wa diay kini moundang sa iyang ilegal nga negosyo. Nakonpirmar nga mibalik sa iyang naandan nga bisyo si Virginia Bustamante Gonzaga alyas Inday, 44 nga taga-Sityo Baril, Basak, Lapu-Lapu. Nasuta sab sa buhatan sa Marigondon Police Station nga si Bustamante usa niadtong mitahan sa iyang kaugalingon sa dihang gilusad ang Oplan Tokhang niadtong Hulyo 10, 2016. Sa pangyawat nga makahalin si Gonzaga kinsa way trabaho ang wa makabantay nga usa diay ka poseur buyer ang iyang gitunolan sa usa ka pakete nga adunay sud nga gituohang shabu. Nakamatngon nalang sa dihang gipulserasan og pusas si Gonzaga human nga midawat sa P200 gikan sa nagpaka-aron ingnong pumapalit. Base sa report nga gipirmahan ni PSInsp. Alcon Escosura nga dugang siyam ka mga pakete nga adunay sud nga gituohang shabu ang nakuha gikan sa maong dinakpan nga adunay kinatibuk-ang gibug-aton nga .30 grams nga nagkantidad og P2,000. Nakuha sab ang P500 nga gituohang halin sa illegal drug trade ni Gonzaga. Dugang ni FVQ

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 13, 2017.

