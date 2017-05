3 'rapists' nadakpan

LALAKE nga giingong ser­ial rapist, nga bisan hayop giingong pakighilawasan, nadakpan ug nakuhaag armas ug drugas dihang nag-wild sa miaging hapon sa Barangay Panalipan, lungsod sa Catmon, amihanang Sugbo. Si Antolin Bejoc, alias Tolin, nagpuyo sa maong lugar, kanhi binilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) sa kasong pagpanglugos, nadakpan ug nakuhaag .38 caliber revolver nga may bala ug upat ka putos nga shabu. Si Sr. Insp. Narciso Abapo, Jr., hepe sa Catmon Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga si Bejoc gialarmahan human nagbahis nga nagdalag armas. Nangahadlok ang mga resi­dente sa lugar kay giingong serial rapist, kawatan ug manaka'g balay hinungdan nga gi-report sa kapulisan. Matod ni Abapo nga dunay tawo nga gidumtan si Bejoc ug gipangita hinungdan nga nagbahis nga nagdalag armas apan naaktuhan sa mga pulis. Matod pa ni Abapo nga si Bejoc napriso sa kasong pagpanglugos niadtong 2008 hinungdan nga nasulod sa CPDRC. Apan pagka 2012, na-dismiss ang kaso kay wa na mopatim-aw ang biktima. Nilarga kinig Bohol apan, nibalik sa miaging tuig. “Sa nakuha natong info gikan sa barangay official ug sa intel nato, serial rapist ni siya. Gani daghang report nga bisan baka iyang gilugos basta motukar daw ang sakit ani. Kuyaw kaayo,” dugang ni Abapo. Gikatahong tiggamitan sab kini og ginadiling drugas. Samtang amahan ug anak nga mga wanted sa kasong pagpanglugos nadakpan sa mga sakop sa Regional Public Safety Company (RPSB-7) ug Balamban Police Station kagahapon sa kaadlawon sa Barangay Cantuod ug Barangay Buanoy, Balamban. Si Camilo Estorgio Sr, 44, alias Loloy, nabutang sa top most wanted person sa Danao, Probinsiya sa Bohol, nasikop mga ala 1 sa kaadlawon sa Sitio, Combado, Barangay Cantuod. Ang iyang anak nga si Camilo Estorgio, Jr., alias Cancan, nabutang sa top 5 most wan­ted person nasikop mga alas 2:15 kagahapon sa kaadlawon sa Barangay Buanoy. Ang amahan ug anak nagtago-tago dinhi sa Sugbo human giingong gipulipulihan nilag lugos ang minor de edad nga silingan didto sa Barangay, Cantubod, Danao, Bohol, sa milabayng 2 ka tuig. Si Sr. Insp. Philipp John Libres, chief Intel-operative sa RPSB-7 nga nahinabi sa Superbalita nagkanayon nga nakadawat sila'g report niadtong Abril, 18, 2017 kabahin sa presensiya sa mga suspek sa lungsod sa Pinamungajan. Tungod niini, nipahigayon sila'g tulo ka semanang monitoring sa lugar ug ilang nasuta nga ang amaha'g anak nakit-an sa maong lungsod apan magbalhin-balhin og balay nga puy-an.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

