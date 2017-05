6 nasikop sa buy bust

UNOM ka mga lalake ang nasikop atol sa buy-bust operation sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa Zone 6 Saac 1 Brgy. Buaya, sa dakbayan niadtong Biyernes sa gabie. Kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan ang mga suspek nga sila si Eduardo Silawan, alyas Eddie, 49; Rommel Arranguez, alyas Dodong, 18; Reynante Miano, alyas Nante, 37; Patrick Pelayo, 18; Kyle Joseph Dungog, 19; ug Richard Divinagracia, parehong residente sa maong dapit. Matod ni PCInsp Jaime Tolentino, hepe sa Station 5 sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO) nga sa wa pa sila mihimo sa operasyon, nakadawat sila Og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen kalabot sa iligal nga transaksyon ni Silawan. Tuod ila kining gipanid-an ug didto nila masuta nga kini positibo. Pasado alas 11 sa gabii, napalitan sa poseur buyer nga pulis si Silawan nga gitabangan og baligya ni Arranguez og usa ka pakete sa shabu bugti sa P200. Human napalitan sa operatiba ang duha og drugas, didto na gipangsikop ang ubang mga suspek. Nakuhaan og 15 ka pakete sa gituohang shabu si Silawan, samtang didto makuha ang P200 nga buy-bust nga kwarta ni Arranguez kinsa nakuhaan usab og usa ka .38 revolver nga may tulo ka buhing bala. Laing P200 nga gituohang kinitaan ug tulo ka pekete sa shabu ang nakuha gikan ni Dungog ug duha ka pakete usab ang nakuha gikan ni Miano. Si Divinagracia nakuhaan og mga drug paraphernalia. Nasuta ning mantalaan nga mokabat sa .84 gramos ang timbang sa drugas nga nakuha sa mga suspek nga may Dangerous Drugs Board (DDB) value nga P9,912. Ang mga suspek nga kasamta­ngang anaa sa prisuhan gika­tak­dang pasakaan og kasong ka­­la­­­­pa­­­san sa paghupot ug pag­pa­­­­ma­ligya og iligal nga drugas.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.