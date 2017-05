Pagbutang og Alayon ihunong

IPAHUNONG na ni Bise Mayor Alan Bucao ang pagbutang og markang “Alayon” sa mga bangko, lamesa, ug tolda sa duha ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay. Una niini, ang kagamhanan sa Talisay nanghatag og mga bangko sa 22 ka mga barangay gamit ang Legislative Assistance Financial Funds (LAF) nga adu­nay nakatatak nga “Alayon”. Si Bucao nipasabot nga ang pulong Alayon nga anaa sa mga bangko wala magpasabot nga ngan kini sa ilang partido kon dili nagkahulogan og pagtinabangay tali sa mga opisyal ug katawhan. Apan tungod kay nakadawat kinig mga pagsaway, iyang nahukman nga hunongon na lang ang pagbutang sa markang Alayon. Gitataw ni Bucao nga iyang ipahunong di sabton nga nahadlok o nauwaw sila sa ilang gihimo apan, aron paghunong sa kontrobersiya. “Dili nalang nato ipadayon tong Alayon, di tungod kay na­had­­­­lok ta or tinuod nga nanga­yo tag pasaylo sa council. Ang ato li­­kay na lang ta sa samok para wa­­la nay kontrobersyal,” matod ni Bucao. Matod niya nga ang lamesa wa pa mabutangi samtang aduna pay mga bangko nga wa pa usab mamarkahi. Hinuon ang tolda ila na kining nabutangan og pulong Alayon. Gibarugan ni Bucao ang una niyang pamahayag nga giuyonan kini sa konseho ug di ti­nuod nga nangayo siyag pasaylo sa mga konsehal tungod kay wa siya mananghid.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 14, 2017.

