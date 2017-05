2 patay sa shootout

DUHA ka mga suspek nga drug pusher namatay sa shootout samtang mokabat sa P2.7 milyones nga kantidad sa drugas ang nasakmit sa managlahing da­pit sa Sugbo. NAGA Duha ang patay sa shootout sa Sitio Buli, Barangay Inayagan, dakbayan sa Naga niadtong Sabado, alas 3:30 sa hapon.

Ang namatay giila sa kapulisan nga si Gilbert Tapic ug iyang kauban nga nailhan lang sa ngan nga 'Welan.' Samtang sila si Christian Salinas, 19; Alvini Casnici, 18; ug Reneboy Pardillo, 27, ang nasikop sa tupad nga lawak sa drug den ni Tapic. Nasakmit sa operasyon ang walo ka pakite nga gituhoang shabu lakip sa 38 revolver, airsoft rifle ug mga bala. Ang mga sakop sa Naga City Drug Enforcement Unit (CDEU) mao ang nihimo sa operasyon human nakadawat og taho sa kalihokan ni Tapic. Ang buy-bust nahitabo sa gamay nga lawak ni Tapic ug dihang nakamatikod nga pulis ang ilang nakatransaksyon, nagpabuto kini sa ilang mga armas. Ang mga operatiba nibawos ug ilang naigo ang duha ka mga suspek nga pulos nadala sa Minglanilla District Hospital apan gideklarar sa mga doktor nga dead-on- arrival. CEBU CITY Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga ilegal nga drugas ang nasakmit sa foot patrol sa Barangay Sawang Calero niadtong Sabado sa gabii. Nasikop sa kapulisan mao si Jonith Uy, 32, diin nakuhaan og 11 ka medium packs sa shabu nga nagkantidad og P649,000 sa Dangerous Drugs Board (DDB) value. Lakip sa nasakmit ang 85 ka gagmay nga pakite shabu gikan usa ka Jun Mark Enriquez, 30, sa Sitio Mayflower, Barangay Duljo-Fatima, alas 11 sa gabii niadtong Sabado sa City Intelligence Branch (CIB). Kini nikantidad og P36,750 sa DDB value. LILO-AN Negosyante og tubig nakuhaag dul-an sa usa ka milyon ka pesos nga shabu dihang nadakpan sa PDEA 7 sa miaging buntag sa San Vicente, Barangya Yati, lungsod sa Liloan. Si Joseph Enriquez Durano, hingkod ang panuigon, taga Barangay Guinacot, dakbayan sa Danao, negosyantig water refilling station ug carwash. Si Durano kapin sa buwan nga gi-monitor sa mga ahente sa PDEA human kini misibat sa Danao. Ang mga ahente sa Philippine Drug Enforceent Agency (PDEA) mipalit kinig usa ka ka bultong shabu nga mobalor sa P15,000. Dihang gipusasan nakuhaan pa siyag laing upat ka mga dagkong putos, laing tulo ka bultong putos og laing duha ka dagkong bultong putos sa shabu. Ang drugas nga nasakmit mitimbang kini 200 gramos nga mobalor sa P800,000. Sa monitoring sa PDEA kinilo ang ma-disposed ni Durano sa nagkadaiyang lugar dinhi sa Sugbo ug Mindanao. LAPU-LAPU CITY Di mominos sa P192,104 nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa tulo ka mamanglahing operasyon niini batok drugas niadtong Sabado sa gabii ug kagahapon. Mokabat ngadto sa 16.28 gramos sa drugas ang nasakimit sa unom ka mga suspek didto sa Sitio Lumogsong, Basak, Santo Niño Village Basak ug Barangay Mactan. Unang nihimo og operasyon ang City Drug Enforcement Unit (CDEU) didto sa Sitio Lumogsong niadtong Sabado sa gabii diin duha ka mga suspek ang nakuhaan og 10.18 gramos nga gituohang shabu nga may P120,124 nga DDB value. Wa na makaipsot pa sa kapulisan sa dihang gidakop si Ramon Tumulak Jr., 47, ug Nor Jamelah Mangondato, 37, dihang gidakop sa kapulisan. Si Tumulak nakuhaan og 67 ka gagmayng pakite ug laing lima ka medium nga pakite sa gituohang shabu samtang tulo ka medium nga pakite ug P800 nga gituohang kita ang nakuha usab gikan ni Mangondato. Upat ka oras human masikop ang duha, nadakpan usab ang tulo ka mga suspek didto sa Sto. Niño Village sa samang barangay mga alas 2 sa kaadlawon kagahapon. Mokabat ngadto sa P71,980 sa shabu nga nitimbang ug 6.1 gramos ang nakuha gikan nila ni Roger Dalumpines, 47; Darrel Dalumpines, 22; ug Therese Marie Gimenez, 36. Nakaipsot sa operasyon ang kauban sa tulo nga si Rechel Gimenez, 36. Dose ka gagmayng pakete, usa ka medium ug tulo ka P100 ang nakuha gikan ni Roger samtang upat ka pakite sa gituohang shabu ang nakuha gikan ni Darrel. Samtang kagahapon sa buntag didto sa Barangay Mactan, usa ka 34 anyos nga ginang ang nasikop sa kapulisan human kini mapaliti og usa ka pakite sa shabu. Giila ang suspek nga si Anabel Abejo, 34, ug molupyo sa dapit. CONSOLACION Nasikop sa kapulisan drug pusher ug upat ka suspek lakip sa 28 anyos nga inahan sa ronda sa drug den sa Barangay Danglag, Consolacion kagahapon sa kaadlawon. Nasakmit sa kapulisan ang mga pakite sa shabu ug drug paraphernalia. BORBON Usa ka 26 anyos nga drug pusher nga igsuon sa pulis, nasikop sa buy-bust sa Barangay Don G. Antigua, lungsod sa Borbon Sabado. Nakuha sa kapulisan gikan ni Rheymar John Neis Monroid ang shabu nga nikantisad og P33,040 base sa DDB value. / GPL/KAL/JOB

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

