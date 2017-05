kanhi Asset sa pulis nanulis

Nabun-og: Si Virgilio Boquida, 38, minyo ug taga Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla nabun-og dihang gikulata sa mga residente human nadakpan nga nanulis sa usa ka pulis. (Guam P. Logroño)

NILUHOD ug nagbakho nga nangayog pasaylo ang kanhi asset sa pulis human siya nadakpan dihang gitulis ang usa ka pulis kagahapon sa alas 12:00 sa kaadlawon sa Sitio Karay-as, Barangay Tungkop, Minglanilla. Si Virgilio Boquida, 38, minyo, baker ug taga taga Barangay Tunghaan l, kinsa nagpailang kanhi asset sa Provincial Intelligence Branch (PIB) sa Cebu Provincial Police Office (CPPO). Nagdala siya sa iyang ID isip sakop sa Federation of Bantay Bayan, Inc. Si Boquida nakuhaan og usa ka armas nga dunay upat ka bala sa M16 nga 5.56 mm ug usa ka kabhang. Si Boquida nadakpan ni PO2 Rey David Aumentado, sakop sa PIB-CPPO kinsa nasamad ang baba dihang naigo sa pagtion sa armas sa suspek. Si P/Supt. Joie Yape, Jr., hepe sa PIB-CPPO, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkana­yon nga gimanduan niya si P/SInsp. Nazarino Emia ang iyang deputy sa pagkuha sa dugang background sa suspek. Si Emia nga nahinabi sa mga tigbalita nagkanayon nga si Boquida, di na nila asset sa pagkakaron. Matud niya nga gipasusi na karon nila ang ubang CCTV camera human nisibo ang paghulagway sa suspek sa laing duha ka mga kaso sa tulis sa Minglanilla. Daghang tulis nga nahitabo sa mga Baranay Tungkop, Tunghaan, ug Lipata, Minglanilla matag gabii. Si Aumentado nagkanayon nga nagsakay silag motorsiklo angkas ang iyang asawa nga si Karen Cristel gikan sa ilang higala padung mopauli sa ilang balay. Gibabagan sila sa suspek nga nagtion sa armas nga Frontier revolver sa awaaw nga lugar dayon mideklarar og tulis. Matud ni Aumentado nga tumong sa iyang baba ang sumbuhan sa armas nga gition kaniya samtang nanguha sa iyang mga butang. Sanglit sakay niini ang iyang asawa, iyang gipabor sa pikas habig ang motorsiklo mihangyo sa suspek nga di sila hilabtan. Dihang wa siya magpakapkap sa lawas nasuko ang supek kay nagduda nga duna siyay armas, gidepensahan niya nga di sab mailog ang service fire arm. Nahitabo ang ilang inilogay sa armas hangtud nga na-neutralize niya ang suspek ug nadakpan. Gidala kini sa Minglanilla Police Station. Si Boquida nihimakak nga nanulis apan giangkon niya ang armas nga paltik. Si Boquida nabun-og human gikulata sa mga residente sa dapit, nagluhod ug naghilak mga nangayog pasaylo kang Aumentado. /GPL

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

