Manindahay sa Tabunok buot nang mookupar sa phase 1 sa new market

MGA manindahay sa Tabunok Public Market mihang­yo ni Mayor Eduardo Gul­las nga tumanon ang iyang saad nga kon mahuman na ang phase 1 pabalhinan gilayon kini aron mahimu­tang na usab ang ubang manindahay kon magsugod na ang phase 2 sa merkado. Una niini, ang mga manindahay gisaaran sa mga opisyal sa Talisay City Hall nga way manindahay nga mawagtang ug maapektohan sa pagtukod sa merkado. Ang saad ni Gullas nga maghimo silag temporary stalls alang sa mga maapektohan sa pagtukod sa phase 1. Kon mahuman ang phase 1, butangan gilayon kini sa mga manindahay ug sa higayon nga sugdan ang phase 2 ang mga apektadong manindahay, sila na usab ang mopuli sa temporary stall nga gihimo. Ang phase 1 nahuman niadtong Abril 8, duha ka buwan nga nag-una sa schedule base usab sa pagsunod sa kontraktor sa gusto ni Gullas nga ipadali ang proyekto. Apan karong bag-o, si Gullas niingon nga dunganon na ang tanan sa pagpabalhin kon mahuman na ang phase 2 karong Septiyembre 8. Gipasabot sa mayor nga di maayong dalidalion ang pagpabalhin tungod kay ang iyang gitukod nga Talisay Investment Eeconomic Plan maoy motuon kon unsaon pagpadagan ang bag-ong merkado. Si Sherwin Echavez, presi­dente sa mga manindahay, niingon nga kon mao kini ang baruganan sa mayor, nagpa­kita lang kini nga di maantigo mo­tuman sa iyang saad ngadto kanila. Giangkon ni City Engineer Gamaliel Vicente Jr. ang unang nasabutan apan nidason nga respitohan ang desisyon sa mayor.DRT

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 15, 2017.

