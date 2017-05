17 ka balay nasunog

Naugdaw. Usa kini sa balay nga naugdaw sa sunog sa Sambag Dos, siyudad sa Sugbo kagahapon. (Arni Aclao)

DILI mominos 17 ka mga balay ang naugdaw ug laing upat ang nakan-an sa kayo sa sunog sa Sityo Pailub, Ba­rangay Sambag Dos, si­yudad sa Sugbo kagaha­pon, alas 11:52 sa buntag. Nakontrolar ang sunog sa alas 12:22 sa udto. Ang sunog gitumbok nga didto magsugod sa ikaduhang andana sa panimalay ni Anabelle Campomenes. Matud sa mga silingan, sila si Carl ug Joseph Villamede nga ang kalayo unang nakita gikan sa ikaduha nga andana sa panimalay ni Campomanes. Sa pasiuna nga inbestigasyon ni SFO2 Ariel Balajadia nga way tawo sa panimalay kay si Campomanes miadto sa City Central School uban sa iyang mga anak kay misalmot sa 'Brigada Eskwela'. Dugang pa ni Balajadia nga dugay pud nakasulod ang mga fire truck paingun sa nasunogan kay naglisud pagsulod sa dalan Tormis, tungod sa mga sakyanan nga naka parking daplin sa dalan. Ang kabomberohan naglisud sa pagsulod duol sa nasunogan tungod sa ka ape­ke sa dalan nga kaagian, kay hagip-ot. Mga gagmay nga fire truck gikan sa kabomberohan ang na­kasulod sa dapit, mga fire hose gisumpay-sumpay gikan sa mga fire truck nga wa ma­kasulod sa dapit nga nasunogan. Gibanabana nga moabot og P150 mil ang danyos sa sunog.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

