Abu Sayyaf sa Bohol hurot

Naguba. Giila sa kapulisan ug kasundalohan nga kini si Abu Asis, kinsa usa sa duha ka mga sakop sa Abu Sayyaf ang napatay sa pinusilay kagahapon sa Pangangan island sa Calape, Bohol. Ang kauban niya nga si Abu Ubayda naguba ang nawong human maigo. (Alan Tangcawan)

NAPATAY na sa kasundalohan ang duha ka nahabiling mga sakop sa Abu Sayyaf sa Bohol sa mga engkwentro sa isla sa Pangangan, Calape, Bohol kagahapon sa udto ug sa hapon. Unang namatay kagahapon sa alas 12 pasado sa udto si Abu Ubayda samtang kagahapon sa mga alas 5:35 sa hapon, napatay sa ikaduhang engkwentro si Abu Asis mga 200 metros gikan sa dapit diin nahitabo ang unang engkwentro. Sa wa pa ang engkwentro, sila si Asis ug Ubayda nangayo og pagkaon sa usa ka lolo ug bata nga mga mananagat nga taga Brgy. Kahayag. Human makabantay ang du­­ha nga mga Abu Sayyaf ang ningdangop kanila, nananawag sila og mga sundawo. Gisuwayan pa sila og pugong nila ni Asis ug Ubayda apan uwahi na kay nakabantay na ang mga sundawo. Nakaeskapo sila si Asis ug Ubayda luwan sa usa ka motorsiklo nga ilang nailog. Apan pag-abot sa Brgy. La­wis, giingong nahutdan og gasolina ang motorsiklo hinungdan nga napugos sa paghunong ang duha. Didto nahitabo ang engkwentro, diin napatay diha-diha si Ubayda, kinsang nawong nabungkag hinungdan nga naglisod una pag-ila kaniya ang mga awtoridad. Nakuha sa mga awtoridad ang usa ka M16 armalite rifle. Nakaeskapo si Asis nga samdan base sa mga pat-ak sa dugo sa dapit. Sa pagpangita sa mga sundawo ug kapulisan, ilang napalgan ang gitagoan ni Asis mga alas 5:35 sa hapon ug nahitabo ang pinusilay. Mga tawo sa dapit nakadungog og tulo ngadto sa upat ka mga buto sa pusil. Si Asis dunay samad sa tuo nga buko-buko. Si Police Regional Director Noli Taliño nikompirmar sa pagkamatay sa duha ka nahabiling mga sakop sa Abu Sayyaf sa Superbalita Cebu. Sa wa pa mapatay si Asis, kinsa gihulagway nga daut na kaayo, wa pa mokompirmar si Taliño kon si Ubayda o si Asis ba ang napatay. Apan dunay mga timailhan ang mga awtoridad nga si Ubayda ang unang napatay base sa silver nga singsing nga iyang gisul-ob. Sa wa pa mapatay sa iyang pag-eskapo, si Saad Samad Ki­­ram, laing sakop sa Abu Sayyaf nga nasikop sa Tubigon, siya na­katug-an nga si Ubayda nag­sul-ob og singsing nga silver. Sa kamatayon nila ni Ubayda ug Asis, wa nay bisan usa ka Abu Sayyaf nga buhi pa. Ang grupo nga gipangulohan ni Muamar Askali alyas Abu Rami, niabot sa Inabangga, Bohol niadtong Abril 10 aron unta mangidnap apan, mga residente sa Brgy. Napo, nakasumbong sa mga awtoridad.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 16, 2017.

