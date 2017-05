Super Bilib: Pakigbisog sa binabaye

ANG graduation maoy usa sa mga labing mahinungdanong panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tinun-an.

Kini nagpakita sa bunga sa mga kahago ug sakripis­yo di lang sa mga tinun-an a­­pan lakip na sa ilang mga ginikanan.

Apan dakong hagit sa mga tinun-an nga miyembro sa LGBT (Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender) nga mopaso sa labing importanteng seremonyas sa ilang kinabuhi tu-ngod kay sa katuigan, sagad sa mga tunghaan nagpatuman og istriktong polisiya sa dress code sa mga babaye ug lalake apan way labot niini ang mga miyembro sa LGBT.

Ning bag-o lang, nag- viral ang istorya sa usa ka transwoman kun binabae nga tinun-an sa Cebu Doctor’s University nga nipaso isip usa ka babaye human siya nakigbisog sa iyang katungod.

Si Hezekiah M. Diaz, 21, gipakatawo nga lalake, gradwado sa kursong Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics maoy gi-isip nga pinaka-unang transwoman nga nipaso sa graduation ceremony sa CDU niadtong Abril 23.

Nakaangkon og sobra sa 10,000 ka mga shares sa Facebook ang iyang istorya nga napatik sa www.transph.org.

Gihangop usab sa mga opisyal sa dakbayan sa Mandaue ang kadaugan ni Diaz sa pagpapaso niini isip usa ka binabaye.

Pakigbisog

Sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu, si Diaz nagkanayon nga daghan siya og mga kaila nga transwoman nga mapugos og paputol sa ilang mga buhok nunot sa striktong polisiya sa graduation bisan sa paghangyo nila sa kadagkuan sa tunghaan.

Dugang niya nga ang uban sa iyang mga higala di na lang mopaso tungod sa maong polisiya, apan adunay uban nga mapugos og paputol sa ilang buhok aron lang nga makapalipay sa ilang mga ginikanan nga mopaso sa graduation.

Apan gihagit ni Diaz ang polisiya nga gipatuman usab sa iyang tunghaan pinaagi sa pagsuwat sa kadagkuan sa CDU.

“My fight was a rocky road, I got held three times for three weeks. The approval was made one day before the graduation. The next day I had to rush everything and my classmates were already preparing the whole week,” ni Diaz.

Matod niya nga dako og tabang sa iyang pakigbisog sa polisiya ang Anti- Discri­minatory Or­dinance For People Of Diverse Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Ordinance sa dakbayan sa Mandaue nga gipasar sa konseho niadtong 2016.

“Thanks to that, I am able to pre­sent myself the way I truly am. It is a wonderful feeling that the law pro­tected me and the rest of the LGBT community,” sumala pa ni Diaz.

Inspirasyon

Sa dihang gikuhaan og habig ning mantalaan si Atty. Danilo Almendras, Mandaue City Administrator, kini niingon nga nalipay siya sa pagkigbisog nga gihimo ni Diaz ug saysay niya nga luag ang Dakbayan sa mga tinun-an nga miyembro s LGBT community hinungdan nga napasar sa dakbayan ang Anti- Discriminatory Ordinance.

“It’s about time. Letting yourself and be yourself,” mubong reaksyon ni Almendras sa istorya ni Diaz kinsa lumad nga taga Isabel, Leyte.

“I am so overwhelmed and happy that people have been so supportive. It is truly a blessing that the world is somehow slowly welcoming people like me. And yes, Atty. Danilo is right."