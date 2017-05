Bohol luwas na: PRO 7

POLICE Regional Office 7 ni­deklarar na nga luwas gikan sa Abu Sayyaf ang Bohol human nahurot og kamatay ang mga bandido nga nakasulod sa maong probinsya usa ka buwan ug lima ka adlaw na ang nakalabay.

Matod ni Regional Police Director Chief Supt. Noli Taliño nga luwas na ang tibuok probinsya sa Bohol sa mga bandidong gru­po nga naghulga sa seguridad.

Tungod niini, iyang gitawag ang tibuok Central Visayas nga "Abu Sayyaf free" human masuta nga wa nay nahabiling buhi sa maong grupo sukwahi sa mga pangutana sa publiko labot sa giingong presensya sa ubang sakop sa bandido.

“We can say now that Bohol is cleared from any ASG member considering that all the 11 members ng ASG under kay Abu Rami, ang lahat yun ay na neutralized,” matod ni Taliño.

Giangkon ni Taliño nga di sakop sa ASG ang magtiayong napatay sa tropa sa gobiyerno sa unang engkwentro sa barangay Napo, Inabanga.

Ang magtiayong Constancio ug Crisenta Petalco napalgang pa­tay gawas sa ilang pinuy-anan.

Matod ni Taliño nga dako ang posibilidad nga ang magtiayon supporter sa grupo o ba kaha gihimo sila nga taming atol sa pinusilay.

Wala usab niya wad-a ang posibilidad nga naigo sa crossfire ang magtiayon.

Ang kamatayon sa tanang sa­kop sa ASG nga naabot sa Bohol, matod ni Taliño, usa ka mensahe nga wa silay dumadapig dinhi ug mahimo ra sila nga mamatay kon dunay plano nga moatake.

Reward

Samtang susihon ug timbangon og maayo sa kapulisan ug militar kon kinsa ang makadawat sa reward nga P1 million matag ulo sa ASG nga gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte human mapatay sila si Abu Asis ug Abu Ubayda.

Human nahimong kontrobersyal ang Central Command sa ilang paghatag sa reward money sa mga informant niadtong nahitabong engkwentro sa lungsod sa Clarin nga gikamatay ni Joselito Melloria ug laing tulo ka kaubanan niini, maampingon na sila kon kinsa ang ilang hatagan.

Matod ni Taliño nga ang angay nga mahatagan sa kwarta, usa niini kadtong hamtong nga lalake nga unang gipangayoan og pagkaon ug mihatag dayon sa impormasyon sa militar sa isla sa Pangangan.

Si Col. Medel Aguilar sa Central Command sa dihang gitawgan sa mga tigbalita nitug-an nga sa pagkakaron wa pa silay giila nga angay nga mahatagan sa reward money sanglit nagpadayon pa ang ilang pagsusi inabagan sa local nga kagamhanan sa lalawigan sa Bohol.

Apan sa inisyal nga impormasyon sa PRO 7 nga ang tagbalay nga unang gipangayoan og pagkaon nilang Abu Asis ug Abu Ubayda ang mahimong makadawat sa salapi.