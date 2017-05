Doktor sikop sa drug den

DOKTOR nadakpan sud sa usa ka drug den nga gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) sa miaging gabii sa may Osmeña blvd, Brgy. Santa Cruz, siyudad sa Sugbo. Nasikop si Dr. John Paul Rabor Camello, 37, taga Labangon. Lakip sa nasikop ang drug pusher nga si Edwardo Hermogino ug uban nga manuyopay nga sila si Aaron Lao, Jerome Señoron, Rommel Nabaluna ug Freola Erac. Ang mga ahente sa PDEA nakasakmit og usa ka dakong bulto sa shabu, laing 19 ka putos nga pakete sa shabu ug mga gamit sa pagsuyop. Ang drugas motimbang og 180 gramos. Si Camello nga nahinabi sa Superbalita Cebu nagkanayon nga didto siya sa dapit kay iyang gi check up ang sakit nga danlak ni Lao nga iyang higala. Samtang nagpaabot siya nga mogawas si Lao sa lawak, na­ngihi siya sa pansayan ug naatol nga maoy pagronda sa PDEA. “Akong gi check up akong amigo maong naa ko didto aron maoperahan siya sa sakit nga danlak. Unya lain ang mo-opera, akong higala nga doktor. Dayon nag butobuto. Apil ko nga gidakop,” asoy ni Camello. Suma pa niya nga wa siya mo­suyop atol sa pagpangronda. Si Camello nigraduwar sa medisina niadtong 2006 sa usa ka unibersidad sa Cebu. Samtang nasikop sab ang lima ka mga tawo sa laing buy bust operation sa miaging gabii sa Barangay Talamban, siyudad sa Sugbo. Si Nelson Orillo, nagnegosyog online buy and sell, nakuhaag usa ka medium nga bulto ug laing usa ka dakong bulto sa gituohang shabu. Ang mga ahente sa PDEA mipalit og drugas nga usa ka bulto nga mobalor og P17,000. Samtang kagahapon sa alas 2:30 sa kadlawon, gipusasan ang duha ka gikatahapang mga drug pusher ug manuyupay sa buy bust sa Alaska Mambaling. Ang mga ahente sa PDEA7 ningsikop kanila ni Jade Pablos ug kakunsabong si Romerico Palapar, manuyupay nga sila si Ramonito Rabasol ug Jayson Abellana. Nakuhaan silag daghang binultong drugas nga motimbang og 400 kapin ka gramos. Ang drugas mobalor og P1.7 milyunes.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

