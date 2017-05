Magprotesta kon pribado ang modumala

MGA manindahay sa Tabunok, dakbayan sa Talisay nibahad nga subli silang moprotesta ug moalsa batok sa mga nagdumala sa Talisay City Hall kon ipadagan sa pribado ang merkado. Kagahapon, nagpanon ang mga opisyal sa mga manindahay sa merkado sa Tabunok ngadto sa buhatan ni Mayor Eduardo Gullas apan napakyas sa pagpakigkita sa mayor tungod kay wa nitunga sa iyang buhatan. Una niini, si Gullas nipadayag nga kon mao kini ang masabutan sa Talisay Investment Economic Plan (TIEP) nga ipadumala sa pribado ang bag-ong merkado sa Tabunok, wa siyay mahimo niini. Apan kon siya lang ang pagbut-on, supak siya niini. Di ang iyang pagbuot maoy matuman tungod kay ang desisyon iya sa TIEP nga maoy masunod. Si Sherwin Echavez ug ang iyang mga kauban niingon nga kon aduna may plano ang TIEP nga ipadagan sa pribado ang merkado karon pa lang daan, mas maayong ila na kining kalimtan aron di moulbo ang kagubot. Matod ni Echavez nga sila mismong mga manindahay wa nay plano pa nga mobalik og rally ug mobalik sa kaniadto nga pwerting gubota nga adunay mga nasakitan. Gusto niya nga magpinirmahay sila tali sa siyudad aron sila adunay kasiguraduhan nga sila makabalik pa og pagpaninda sa merkado. Di sila mohawa sa ilang pwesto karon kon wa pay mapakitang floor plan ang siyudad diha kanila sa himuon nga phase 2 sa merkado. “Kon mahimo atong pugngan ang kagubot sa umaabot.Di na unta mi ganahan pero kon ila gyud nga ipamugos, aw andam mi ug tagana nga pagprotektar sa among rights,” matod ni Echavez. Si Gullas mihimakak nga ni­saad siyang nga pabalikon da­yon ang mga manindahay inig hu­man sa phase 1 kon masugdan na ang pagtukod sa phase 2. Apan si Echavez nagkatawa dungan sa pag-ingon nga “Angay lang pud natong sabton ang atong mayor sa iyang pangidaron karon nga makalimot na ba.”

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.