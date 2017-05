Shabu gitago sa kinatawo, sakpan

ANG pagsige og pagpanga­wot sa iyang bugan maoy nakapaduda sa pulis nga adunay laing shabu nga gitagoan ang babayeng menor de edad nga na-rescue atol sa gihimong buy bust operation sa miaging gabii. Kapin sa tunga sa milyon nga kantidad sa tulo ka bulto nga shabu ang nakuha gikan sa posisyon sa buy bust operation nga si Guia Lastimado Sumagang, alyas Edjun ug sa iyang runner nga 16 anyos nga babaye diin ang usa ka putos iyang gipasok sa iyang kinatawo. Si Sumagang nga taga Purok Sambag, Barangay Buagsong, lungsod sa Cordova, Sugbo, nagbarogbarog duol sa karaang PUJ terminal sa dan Punta Rizal, Barangay Pajo, Lapu-Lapu City ingon sa adunay gipaabot. Kuyog ni Sumagang ang 16 anyos nga babaye nga nagdala sa alyas nga Negra nga taga dan Magsaysay, Barangay Suba, dakbayan sa Sugbo nga nagsilbing bata-bata niini. Si Negra maoy nidawat sa bayad gikan sa poseur buyer dayon niduol sa iyang amo nga nagpanguhit nga ihatag ang butang ngadto sa buyer kinsa wa makabantay kay na-busy og tubag sa cellphone niadtong higayona. Naputol ang tawag sa telepono sa dihang pagtunol ni Sumagang sa usa ka medium size nga putos nga adunay sud nga gituohang shabu, pusas maoy gitaod sa iyang pulso ug gilakip sa pagdala si Negra sa mga sakop sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office. Sa buhatan sa Station 3 diin gipresentar ang duha ka medium size nga sachet nga napalit sa poseur buyer ug gikan ni Sumagang atol sa pagrikisa sa pulis, napun-an og laing usa ka medium size nga gikan ni Negra. Si Negra nga nagsige og kuot sa iyang bilahan maoy naghatag og yawe sa pulis nga adunay laing gitagoan nga ebidensiya sa menor de edad nga wa itug-an atol sa pag-imbentaryo nga nagpasumangil nga katol lang ang iyaha. Police woman nga mikapkap nagtuo nga sanitary napkin ang nagbagal diha sa private area sa dalaga ug sa dihang gipahubo sa iyang underwear, shabu diay kini.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 17, 2017.

