Nabisto kay armas 'gipakita' sa Facebook

USA ka gingong sakop sa Task Force Alpha gironda sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG-7 human magtiner og di lisensyadong armas nga gipasigarbo niini sa Faceook. Ang nasikop pinasikad sa search warrant nga giluwatan ni Judge Gilbert Moises sa Regional Trial Court sa syudad sa Sugbo mao si Mark Anthony Boyo, 32, taga Oprra, barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa iyang balay ang usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay duha ka mga bala. Wa siyay gipakitang lisensya bisan kon iya ning napalit nga original sa usa ka gun store. Matod ni Chief Insp. Hector Amancia, deputy chief sa CIDGG-7 nga pinaagi sa reklamo sa mga residente nga kini magdala-dala og armas ug ang kanunay nga pag post niini sa Facebook diin dunay armas nga gipakita hinungdan nga kini ilang giaplayan og search warrant sa korte. “Base ni siya sa reklamo sa iyang silingan nya gina post pud niya sa social media ang armas mao to nga atong gi raid with search warrant,” matod ni Amancia. Apan wa moangkon si Boyo sa kapulisan nga sakop siya sa Task Force Alpha nga unang na­hibaw-an sa CIDG-7 sanglit usa siya ka negosyante og sakya­nan dinhi sa syudad sa Sugbo. Wala na usab siya moluwat og pamahayag labot sa armas nga nakuha gikan sa sulod sa iyang balay. Apan bisan pa man niini, mag-atubang og kasong illegal possession of firearm ang dinakpan nunot sa kalapasan nga iyang nahimo. “Dili ko sakop ana, Bay,” mubo nga tubag ni Boyo. Apan sigun sa usa ka kasaligang tinubdan nga sakop gyud sa maong grupo si Boyo apan wa ni nakapakita og ebedensya sa mga tigbalita. Dugang ni Amancia nga magpadayon ang ilang kampanya pag gukod sa mga loose firearms sa Central Visayas nga mao usab ang mando sa ilang labaw sa Camp Crame. Ang Task Force Alpha usa ka grupo sa mga traffic volunteer personnel.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.