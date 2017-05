P2.2 M ang ganti

NAKADUSO na og special report ang Central Command ngadto sa buhatan ni President Rodrigo Duterte alang sa hatagan sa reward money sa nakatudlo sa nahimutangan sa duha ka Abu Sayyaf nga silang Abu Asis ug Abu Ubayda sa isla sa Pangangan, lungsod sa Calape niadtong lunes sa udto.

Wa pa matino kon kinsa ug pila ka buok ang hatagan.

Matod ni Governor Edgar Chato nga ang maong mga ngan wa na niya makita sanglit wala na kini giagi sa iyang opisina.

Kon tinuod nga duha lang ka informers ang mahatagan, tag P1.1 million ang mao nga mga tawo, nagkanayon si Chato.

Tag P1 milyon matag ulo sa Abu Sayyaf, buhi man o patay, ang gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa tawo nga makahatag og impormasyon aron sila masikop o mapatay.

Wa pay labot niini ang gigahin sa kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol nga mobalor og tag P100,000 matag tulo.

Si Chato nidugang nga ang commanding general sa kasundalohan nga naa sa Bohol nga si General Arnulfo Matanguihan, maoy nihatag sa mga ngan apan, wa siyay kasayuran kon pila sila ka mga informant.

“I was informed by Matanguihan this morning. They already submitted to the office of the President with respect to the last incident sa Calape. Kon duha sila nga informants, sigurado nga tag P1.1 million sila,” pasabot ni Chato.

Nagdumili usab siya sa pagkompirmar kon kadto bang gi hos­tage nga amahan ang usa sa ma­hatagan sa reward sanglit con­fidential ang listahan sa militar.

Apan nakasiguro ang gober­na­dor nga ang basehan sa pag­ha­­tag sa kwarta mao ang special re­­port nga gihimo sa Cent­com sama sa unang pag release sa kwarta sa lungsod sa Clarin.

Gipaniguro usab niya nga patas ang paghatag sa kwarta sa angay nga hatagan aron way mahitabong pagmahay.

Dako ang pagpasalamat sa mga Bol-anon sa daling kasulba­ran sa presensya sa mga terorista nga naabot sa ilang lalawigan.

Matod ni Chato nga kon nagmalampuson pa ang mga Abu Sayyaf, di lang ang Central Visayas ang apektado kon di ang tibuok nasud.

Iyang gipasalamatan ang kasundalohan ug kapulisan nga wa mohunong sa pagpangita sa katapusang sakop sa ASG nga nakalikay sa engkwentro sa Inabanga ug Clarin niadtong miaging buwan.

Dako usab og natabang sa monitoring ang katawhan sa barangay ug sa mga purok nga daling namatikdan ang presensya sa mga bandido nga nakasulod sa lungsod sa Inabanga.

Gisuwayan og kuha sa Superbalita Cebu ang habig sa Centcom apan way motubag labot sa giduso nilang special report sa engkwentro sa Calape.

Napatay niadtong Lunes ang duha ka nahabiling mga sakop sa Abu Sayyaf sa Pangangan Island, Calape diin sila nitago sukad sa miaging semana human makakawat og usa ka sakayang panagatan.

Nagtapos kini sa kahadlok nga gidala sa Abu Sayyaf human sila nidunggo niadtong Abril 10 sa Brgy. Napo, Inabanga, Bohol.