Suwat wa na kinahanglana; Mayor Gullas ngadto sa PCG

GIPRANGKAHAN ni Talisay City Mayor Eduardo Gullas ang ningbisita nga mga sakop sa Philippine Coast Guard nga mibisita sa iyang buhatan nga di na kinahanglan pa nga mopadala siyag suwat aron mapadali ang pagkuha sa nalunod nga cargo vessel sa kadagatan sa barangay Cansojong. Kagahapon sa buntag, ni­bisita sa buhatan ni Gullas ang kadagkuan sa Philippine Coast Guard aron i-update ang mayor sa situwasyon sa dapit nga nalunoran. Si Gullas nipasalamat sa Coastguard sa dali nilang pagrespondi human sa hitabo ug sa pagpahibawo kaniya nga di angay kabalak-an sa pagkakaron tungod kay way oil spill nga nahitabo. Matod ni ENS John Alip, de­puty commander sa Coast Guard Station-Cebu nga nagpa­abot sila kon kanus-a magkasinabot ang tag-iya sa nalunod nga M/V Fortune ug sa kontraktor nga mokuha sa nalunod nga barko sa miaging semana. Apan iyang giklaro nga di kini angay kabalak-an sa bisan unsang matang sa sakyanan sa kadagatan nga moagi sa lugar ilabi na sa mga mananagat. Kini tungod kay adunay gilawmon nga 120 ka tiil ang dapit diin miunlod ang carvo vessel. Samtang si PO2 Isidro Bajenting sa Marine Environmental Protection Unit sa PCG niingon nga wala pay oil spill nga nahitabo sa lugar apan dili usab sila makasiguro inig- salvage na hinungdan nga ila kining monitoron. Matod ni Alvin Santillana, pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga gusto sa Siyudad nga mapadali kini sa pag-salvage samtang maayo pa ang panahon. Nahadlok siya nga kon malangan mograbe ug modako na unya ang kadaot ilawom sa ilang kadagatan. Sa dihang misugyot ang Coastguard nga mopadalag suwat ang mayor ngadto sa sa ilang buhatan aron mapugos ang tag-iya sa barko pagpadali sa pagkuha, didto na napungot ang mayor ug niingon nga di na kinahanglan mopadala siyag suwat tungod kay trabaho kini sa maong ahensya sa gobiyerno. Gipasabot sa mayor nga a­­­dunay gahum ang PCG sa pag­mando nga ipadali ang pag-salvage nga wa na kinahang­lana pa ang suwat.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 18, 2017.

