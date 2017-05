14 anyos patay, lola angol

PATAY ang 14-anyos nga dalagita samtang naangol ang iyang 68 anyos nga lola human maligsi ug mapasok sa usa ka dump truck sa dalan MC Briones, Barangay Tabok, dakbayan sa Mandaue, alas 10:50 kagahapon sa buntag. Ang biktima giila nga si Jenrose Rota, lumad nga taga Compostela, Cebu samtang, atol ning pagsuwat, ang lola nagpaalim sa tambalanan mao si Cresencia Collamat. Giingong wala makit-i sa drayber nga si Clint Tyrone Carbellido ang apo ug lola nga nilabang sa dan. Ang duha napasok sa truck apan suwerte ang lola nga wa malatayi sa ligid niini. Si Carbellido giingong gikan naglabay ug basura sa lungsod sa Consolacion ug paingon na kini balik sa dakbayan sa Sugbo niadtong tungora. Matod ni PO1 Ryan Bentoy, traffic investigator sa Traffic Management Unit (TMU) sa Mandaue City Police Office (MCPO) nga atol sa insidente, giingong nitabok sa dalan si Rota uban sa iyang lolo ug lola apan nauna ug iyang lolo ug abot sa pikas dalan. “Wa nakabantay ang drayber nga naay tawo sa iyang atubangan,” matod ni Bentoy ning mantalaan. Si Rota ang nalatayan og ligid sa truck samtang nakalingkawas sa tino nga kamatayon ang apohan niini. Daling gidala sa tambalanan ang mag-apohan apan gideklarar nga dead-on-arri­val sa doktor si Rota. Si Rota nibakasyon sa iyang apohan kay wa pa may klase, ni Bentoy. Paambit ni Carbellido kinsa gibalhug sa prisohan gikatakdang pasakaan ug kasong reckless imprudence resulting to homicide with serious physical injuries. Ang Greenbuck Enterprises nga maoy gitrabahuan sa suspek nipadayag sa pag-abag sa gastuhon sa tambalanan sa biktima, sumala pa ni Bentoy.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

