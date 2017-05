14 ka 'pusher' nasikop sud sa motel

KATORSE ka mga tawo ang nasikop sa Mabolo police station sud sa usa ka motel sa Barangay Mabolo, dakbayan sa Sugbo. Usa kanila ang gitumbok nga usa ka hired killer ug giingong maoy nipusil patay sa usa ka police asset. Unang nasikop ang usa ka babaye nga si Roem Romero, 27, kapuyo sa gidudahang hired-killer nga si Dick Mapalo, suspek sa pagpusil patay sa usa ka police asset nga si Eduardo Carza niadtong Dominggo sa kaadlawon sa likud sa usa ka motel sa barangay Carreta. Nasikop si Romero atol sa gihimong follow-up operation batok kang Mapalo niadtong milabayng hapon sa barangay Tejero human makuhai og mga pinakete sa gituohang shabu apan nakaeskapo si Mapalo sa maong operasyon. Nakuha hinuon ang .38 caliber revolver nga gipanag iya ni Mapalo sa dihang gilabay ni dayon sa dihang padung na kining sibat. Apan gitug-an sa live in partner niini kon asa magtago si Mapolo. Didto nasuta nga sa sulod motel magbahig sa illegal nga drugas alang sa iyang customer. Gihimo dayon ang operation sa Mabolo police sud sa motel pinaagi sa buy bust operation batok kang Mapalo ug dinhi na nahitabo ang pagkasikop sa suspek. Nakuha sa iyang posisyon ang pinakete sa illegal nga drugas nga dul-an sa P500,000s ug ang kalibre 45 nga armas. Dinhi ilang nasuta nga duna pay mga kaubanan niini nga nag check in sa lima ka lawak sa maong motel. Matod ni Sr. Insp. Jackman Aton, officer-in-charge sa Mabolo police station nga gihimo na nilang baligyaanan sa ilang illegal nga negosyo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

