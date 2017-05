500 ka manakop gipakatap sa LTO

KAPIN sa 500 ka mga deputized agent sa Land Transportation Office dinhi sa Sugbo ang gimanduan sa paghimo og operasyon pagpatuman sa Republic Act 10913 kun Anti Distracted Driving Act.

Kagahapon, nadawat sa buhatan sa LTO 7 ang Implementing Rules and Regulation kabahin sa maong balaud.

Matod ni LTO 7 Regional Director Alita Pulga nga sukad sa pagsugod sa ilang operasyon kagahapon, wa pa silay nadakpan nga nakalapas sa balaud.

Si Gobernador Hilario Davide III namahayag nga way problema sa implementasyon sa bag-ong balaod kondili ang pagpasunod sa mga tawo niini.

“The Law is noble, maayo gyud kaayo. It’s really for the safety of everyone asta mo-drive og vehicles and also for the passengers,” padayag sa gobernador, chairman sa Regional Peace and Order Council (RPOC) 7.

Matod niya manginahanglan og dugang mga enforcer sa pagpatuman sa RA 10913, kanang dili masuholan ug dili mahadlok sa pagpatuman sa balaod.

Siya nisugyot usab nga pun-an og listahan sa mga kalapa­san ang citation ticket aron ma­­sabtan sa mga motorista nga­nong sila gidakop sa mga enforcer.

Ang unang kalapasan sa RA 10913, maka multa og P5 mil, P10 mil sa 2nd offense ug P15 mil ug tulo ka buwan nga pagka suspenso sa lisensya alang sa 3rd offense samtang P20 mil ug tangtangan sa iyang lisensya ang driver kon makalapas kini sobra sa 3rd offense.

Nanghinaut si Pulga nga way driver nga madakpan, ilabi na nga nanggawas na sa media ang maong balaud.

Subay sa balaud, gidili ang paggunit o gamit sa bisan unsang electronic communication equipment, sama sa cellphone, wireless telephone, two way radio, pager ug uban pang matang sa kahimanan, samtang nagmaniho ug sakyanan.

Dili makalapas sa balaud kon maggamit og speaker phone, blue tooth o bisan unsang kahimanan nga dili makagunit ang usa ka driver sa maong kahimanan.

Luwas usab sa maong balaud kadtong mga driver nga mihimo og emergency calls.

Pwedi usab makagamit og mobile application gamit ang cellphone kon dili kini makabalda sa imong panan-aw sa kadalanan.

Mapahamtangan usab og silot kadtong operators nga nanag-iya sa de pasaheroan nga sakyanan o tag iya sa pribadong sakyanan tungod sa kalapasan nga nahimo sa driver.

Posibling dili usab masilotan ang operator o tag iya sa sakyanan, ilabi na og nasuta nga aduna silay mga lakang nga gihimo nga mapahimatngonan ang ilang mga driver nga di molapas sa bag-ong balaud nga gipatuman.