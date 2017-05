Nganong Abu natultolan

Langob. Mao kini ang baba sa Kastila Cave sa isla sa Pangangan, Ca­lape Bohol diin magtago ang duha ka napatay nga mga sakop sa Abu Sayyaf. Mao diay nga naglisod sa pagpangita kanila ang kapulisan ug kasundalohan tungod sa maayo nillang pagkatago. (Alan Tangcawan)

NGANONG nabisto ang gita­goan sa duha ka nahabi­ling mga sakop sa Abu Say­yaf sa Pangangan Island sa Bohol? Matod ni Police Senior Inspector Cresente Gurrea sa Calape police nga sila si Abu Asis ug Abu Ubayda nadiskobrehan human masum-ok duol sa langob nga ilang gitagoan ang tiguwang lalake ug anak niining bata nga lalake niadtong Lunes sa buntag samtang nanginhas. Ang langob nga gitawag og Kastila Cave sa Brgy. Kahayag natabunan sa kabakhawan, duol sa baybayon. Matod ni Gurrea nga niduol sa 70 anyos nga amahan ug anak ang duha ka mga terorista kay nangayo og pagkaon. Aron seguradong mobalik sa dapit ang tiguwang lalake ug di mosumbong sa mga awtoridad, gipabilin ang iyang anak nila ni Asis. Nagkuha ang amahan og pagkaon nga gihurot gilayon sa duha ka gutom nga mga sakop sa Abu Sayyaf nga nagtago sukad pa sa miaging semana sa isla human makakawat og bangka sa Calape. Samtang nagkaon, gihang­yo ang amahan nila ni Asis ug Ubayda nga tabangan silang makaeskapo. Nipasalig ang amahan nga sila tabangan pinaagi sa pagpagamit sa iyang bangka a­­­pan, iyang gihangyo ang duha nga buhian sila sa iyang anak aron makaandam siya sa iyang bangka. Nakombinser ang duha, gi­bu­­hian sila. Alan Tangcawan

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

