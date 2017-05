Pagsira sa kadalanan alang sa 'Gabii sa Kabilin' giaprobahan

Mapa. Mao kini ang mapa sa maapektohang kadalanan sa 'Gabii sa Kabilin' gikan sa Ramon Aboitiz Foundation, Inc. (RAFI). (Tampo nga hulagway)

GIAPROBAHAN ni Mayor Tomas Osmeña sa siyudad sa Sugbo niadtong Mayo 11 ang pagsirado sa pipila ka dan sa downtown alang sa Gabii sa Kabilin karong Mayo 26. Kini nagpasabot nga gikan sa alas 6:00 sa gabii hangtod sa tungang gabii sa maong adlaw ang gitumbok nga kadalanan dili mahimong again og sakyanan. Ang publiko maoy mogamit sa maong mga dalan sa ilang pagbisita sa mga museyo ug mga dapit sa kabilin. Apektadong dalan mao ang Lopez Jaena, Mabini, ug bahin sa P. Burgos gikan sa eskina sa V. Gullas hangtud sa MC Briones ug ang bahin sa dalan Colon gikan sa eskina sa Jakosalem hangtud sa Mabini. Lakip sa gihimong kondisyon sa mayor sa iyang pag­tugot nga sirad-an ang maong mga dalan mao nga ang mga trumpa ug uba pang mga kahimanan kinahanglang dili grabe kakusog nga maka­hasol na hinoon sa publiko. Ang Gabii sa Kabilin us aka tinuig nga kulturanhong ka­lihokan sa mga siyudad sa Sugbo, Mandaue, Talisay ug Lapu-lapu, diin ang mga museyo ug mga dapit sa kabilin abli gikan alas 6:00 sa gabii hangtud tungang gabii. Ang kalihokan gipangulohan sa Ramon Aboitiz Foundation Inc., pinaagi sa iyang Culture & Heritage nga focus area. Alang sa dugang kasayoran kabahin sa Gabii sa Kabilin ug ubang programa sa RAFI Culture & Heritage Unit, tawag sa 411-1700, 3431700 lokal 24537. PR

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

